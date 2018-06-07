Избитый одноклассниками школьник пятый месяц не встает с кровати (видео)

Мальчику сломали позвонки

После того, как Максима Черникова на перемене избили одноклассники, он пятый месяц не может встать с кровати – у него сломаны позвонки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Максиму Черникову 12 лет и у него сломаны два позвонка. Мальчик перешел из обычной киевской школы в престижный специализированный лицей – готовился стать рекламистом. Пять месяцев назад его избили одноклассники.

"Я пытался защищать голову, но они постоянно попадали. Их было двое. Один был на голову меня выше. Один (мальчик) сказал детям, которые стояли за мной: "Отойдите", со всей силы налетел на меня и ударил. И я отлетел на пол", - рассказывает Максим.

По словам пострадавшего школьника, нападавшие проявляли агрессию и в отношении других детей.

Максим пожаловался учителям на острую боль в спине и груди, говорил, что не чувствует ног. Спустя полтора часа приехала бабушка школьника, которая настояла на вызове "скорой".

Видео: Одноклассники сломали школьнику два позвонка (radiosvoboda.org)

"До меня этот вопрос никто не пытался поднять. Они решили так: бабушка приедет, заберет проблему и вывезет ее из школы", – считает бабушка Максима.

Школьнику сделали МРТ. Выяснилось, что у Максима перелом двух позвонков.

Максим рассказал, что напряженные отношения с одноклассниками у него начались после того, как его ударили в глаз, и в школу пришли родители. У других детей были такие же пробелемы

"У нас в раздевалке постоянно дрались, бросали вещи, разрывали их, ругались матом", – рассказал Максим.

Руководство лицея говорит, что проблем с буллингом у них никогда не было. Хотя мама избитого Максима утверждает обратное, и добилась возбуждения уголовного дела против нападавших.



Одноклассников мальчика, которые его избили, поставили на внутренний школьный учет. В самом лицее провели расследование. Сотрудники и директор получили дисциплинарное взыскание.

В Минобразования Украины говорят, что полномочий вмешиваться в ситуацию у них нет.

Напомним, на киевском рынке избили пенсионера, который вступился за женщину.

На видео, которое опубликовала Елена Стойко видно, как пожилого мужчину ударили защитники продавца и он упал. Все это происходило в присутствии представителей охраны рынка, которые не смогли урегулировать конфликт.

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