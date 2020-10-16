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Били та катували: у Львові вбили відомого бізнесмена

Автор: Людмила Жукова

У Львові у власному будинку вбили відомого бізнесмена

У Львові 15 жовтня вбили відомого бізнесмена Мячеслава Жеребецького. Його смерть застала у власному будинку в селищі Брюховичі. Як повідомляє поліція Львівської області на своїй Facebook-сторінці, близько 22:00 в будинок увірвалися зловмисники в масках, які жорстоко побили та зв'язали 61-річного господаря, після чого зникли.

Чоловік помер на місці, отримала тілесні ушкодження та його 58-річна дружина. Також з будинку викрали 180 тисяч доларів. Судячи з усього, удари вбитому наносилися бейсбольною битою.

Зараз відкрито кримінальне виробництво за статтями "Умисне убивство" та "Розбій". Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення і конфіскація майна. Усі служби та підрозділи Львівщини ведуть посилений пошук злочинців.

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У ТСН розповіли, що злочинців було троє, вони були у балаклавах, прийшли з боку лісу. У поліції додають, що на дворі вони застали 58-річну дружину, яка саме вийшла набрати води зі свердловини. Жінку вони побили, зв'язали скотчем і мотузками і кинули в альтанці.

Чоловіки били і жорстоко катували господаря — відомого бізнесмена, який займався нерухомістю і будівельним бізнесом.

Поки що головна версія слідства - це пограбування. Сусіди кажуть, що чули, як гавкають собаки, але не виходили. Швидше за все, нападники знали, що в будинку є велика сума грошей.

"І за 5 тисяч вб'ють, а тут 180 тисяч. Земельна ділянку продав, і вони пішли на ці гроші", — розповідають сусіди.

Як ми раніше писали, у Києві напали на ветерана війни на Донбасі, він у важкому стані.

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