Избивали и пытали: во Львове убили известного бизнесмена

Во Львове 15 октября убили известного бизнесмена Мячеслава Жеребецкого. Его смерть застала в собственном доме в поселке Брюховичи. Как сообщает полиция Львовской области на своей Facebook-странице, около 22:00 в дом ворвались злоумышленники в масках, которые жестоко избили и связали 61-летнего хозяина, после чего скрылись.

Мужчина умер на месте, получила телесные повреждения и его 58-летняя жена. Также из дома похитили 180 тысяч долларов. Судя по всему, удары убитому наносились бейсбольной битой.

Сейчас открыто уголовное производство по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Злоумышленникам грозит пожизненное заключение и конфискация имущества. Все службы и подразделения Львовщины ведут усиленный поиск преступников.

В ТСН рассказали, что преступников было трое, они были в балаклавах, они пришли со стороны леса. В полиции добавляют, что на дворе они застали 58-летнюю жену, которая как раз вышла набрать воды из скважины. Женщину они избили, связали скотчем и веревками и бросили в беседке.

Мужчины избивали и жестоко пытали хозяина — известного бизнесмена, который занимался недвижимостью и строительным бизнесом.

Пока что главная версия следствия - это ограбление. Соседи говорят, что слышали, как лают собаки, но не выходили. Скорее всего, нападавшие точно знали, что в доме есть большая сумма денег.

"И за 5 тысяч убьют, а тут 180 тысяч. Земельный участок продал и они пошли на эти деньги", — рассказывают соседи.

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