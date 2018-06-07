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В Ізраїлі українка навмисно задушила дитину

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:50
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Жінку підозрюють у систематичних знущаннях над дітьми

В Ізраїлі 23-річна українка жорстоко придушила однорічної дитини. Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Жінка працювала помічницею вихователя в одному з дитячих садів в Петах-Тікві. Її вину у злочині вже довели завдяки камерам відеоспостереження.

На записах зафіксовано, як українка з силою укладає заплакану дівчинку на матрац. Після цього жінка накрила дитини з головою ковдрою, а сама лягла поверх малятка, намагаючись задушити. Помічниця вихователя розглядала що в мобільному телефоні в той час, поки дитина бився в конвульсіях.

За словами слідства, дії жінки спричинили смерть дитини від удушення. Також працівниця дитячого садка підозрюється у систематичних знущаннях над дітьми.

Нагадаємо, у Дніпрі від удару струмом на порозі власної квартири померла дитина.

Мама дитини розповіла, що донька любила грати на тих сходах, де сталася трагедія.

"Тільце було на балконі, а ніжки звисали. Я її затягла, але мене струмом не вдарило. Я була в тапочках, вона була боса. Було дуже жарко", - розповіла мати дитини.

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Теги: дитина, вбивство
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