В Израиле украинка намеренно задушила ребенка

Женщину подозревают в систематических издевательствах над детьми

В Израиле 23-летняя украинка жестоко задушила годовалого ребенка. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Женщина работала помощницей воспитателя в одном из детских садов в Петах-Тикве. Ее вину в преступлении уже доказали благодаря камерам видеонаблюдения.

На записях зафиксировано, как украинка с силой укладывает плачущую девочку на матрас. После этого женщина накрыла ребенка с головой одеялом, а сама легла поверх малышки, пытаясь задушить. Помощница воспитателя рассматривала что-то в мобильном телефоне в то время, пока ребенок бился в конвульсиях.

По словам следствия, действия женщины повлекли за собой смерть ребенка от удушения. Также работница детского сада подозревается в систематических издевательствах над детьми.

Напомним, в Днепре от удара током на пороге собственной квартиры умер ребенок.

Мама ребенка рассказала, что дочка любила играть на тех ступенях, где произошла трагедия.

"Тельце было на балконе, а ножки свисали. Я ее затянула, но меня током не ударило. Я была в тапочках, она босая была. Было очень жарко", - рассказала мать ребенка.

Срочная новость за 6 июня