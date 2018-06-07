Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Израиле украинка намеренно задушила ребенка

STYLERLIFE        07.06.2018 - 11:50
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Женщину подозревают в систематических издевательствах над детьми

В Израиле 23-летняя украинка жестоко задушила годовалого ребенка. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Женщина работала помощницей воспитателя в одном из детских садов в Петах-Тикве. Ее вину в преступлении уже доказали благодаря камерам видеонаблюдения.

На записях зафиксировано, как украинка с силой укладывает плачущую девочку на матрас. После этого женщина накрыла ребенка с головой одеялом, а сама легла поверх малышки, пытаясь задушить. Помощница воспитателя рассматривала что-то в мобильном телефоне в то время, пока ребенок бился в конвульсиях.

По словам следствия, действия женщины повлекли за собой смерть ребенка от удушения. Также работница детского сада подозревается в систематических издевательствах над детьми.

Напомним, в Днепре от удара током на пороге собственной квартиры умер ребенок.

Мама ребенка рассказала, что дочка любила играть на тех ступенях, где произошла трагедия.

"Тельце было на балконе, а ножки свисали. Я ее затянула, но меня током не ударило. Я была в тапочках, она босая была. Было очень жарко", - рассказала мать ребенка.

Срочная новость за 6 июня

В Тернопольской области ребенок чудом выжил, выпав из окна четвертого этажа "Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
Теги: ребенок, убийство
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top