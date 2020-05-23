Відомий біофізик жорстко розкритикував лікування коронавірусу "Амізоном"

За більш ніж двадцять років існування препарату "Амізон" він не пройшов нормальних клінічних випробувань і не показав зрозумілої противірусної активності ніде і ніколи. Тому застосовувати його зараз для лікування хворих на коронавірус абсолютно безглуздо.

Про це написав у Facebook доктор фізико-математичних наук за спеціальністю "біофізика", провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України та стипендіат Марії Кюрі в Університеті Бургонь-Франш-Комте (Франція) Семен Єсилевський.

Так він прокоментував недавнє рішення МОЗ про початок клінічних випробувань "Амізону" на пацієнтах, хворих на коронавірус.

"За всіма ознаками це звичайний доморощений фуфломіцин. Якщо немає ні найменших натяків на те, що препарат може бути ефективним проти будь-якого вірусу в принципі, то на який... проводити його клінічні дослідження проти COVID-19? Щоб що?", - заявив вчений.

За його словами, компанією-виробником "Фармак" робляться героїчні спроби якось виправдати існування "Амізону". Зокрема, здійснюються роботи in vitro, які нічого насправді не доводять, але створюють ілюзію вивченості.

"У пробірці противірусну активність здійснює практично що-завгодно, але 99.99% з цього чого-завгодно на рівні цілого організму потім не працює", - пояснив учений.

За словами Єсилевського, щодо "Амізону" можна керуватися простим емпіричним правилом: якщо якийсь доморощений препарат існує вже десятиліттями, давно схвалений до застосування в містечкових протоколах, але за весь цей час так і не був по-людськи досліджений з публікаціями в солідних журналах і з нормальними клінічними випробуваннями, то це практично гарантовано фуфломіцин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанії "Фармак" вдалося домогтися рішення МОЗ про клінічні дослідження "Амізону" на українських пацієнтах, заражених коронавірусом.