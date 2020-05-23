Известный биофизик жестко раскритиковал лечение коронавируса "Амизоном"

За более чем двадцать лет существования препарата "Амизон" он не прошел нормальных клинических испытаний и не показал вразумительной противовирусной активности нигде и никогда. Поэтому применять его сейчас для лечения больных на коронавирус абсолютно бессмысленно.

Об этом написал в Facebook доктор физико-математических наук по специальности "биофизика", ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины и стипендиат Марии Кюри в Университете Бургонь-Франш-Комте (Франция) Семен Есилевский.

Так он прокомментировал недавнее решение Минздрава о начале клинических испытаний "Амизона" на пациентах, больных коронавирусом.

"По всем признакам это обычный доморощенный фуфломицин. Если нет ни малейших намеков на то, что препарат может быть эффективным против какого-либо вируса в принципе, то на кой… проводить его клинические исследования против COVID-19? Чтобы что?", - заявил ученый.

По его словам, компанией-производителем "Фармак" предпринимаются героические попытки как-то оправдать существование "Амизона". В частности, делаются работы in vitro, которые ничего на самом деле не доказывают, но создают иллюзию изученности.

"В пробирке противовирусную активность оказывает практически что угодно, но 99.99% из этого чего угодно на уровне целого организма потом не работает", - объяснил ученый.

По словам Есилевского, в отношении "Амизона" можно руководствоваться простым эмпирическим правилом: если некий доморощенный препарат существует уже десятилетиями, давно одобрен к применению в местечковых протоколах, но за все это время так и не был по-человечески исследован с публикациями в приличных журналах и с нормальными клиническими испытаниями, то это практически гарантированно фуфломицин.

Напомним, ранее стало известно, что компании "Фармак" удалось добиться решения Минздрава о клинических исследованиях "Амизона" на украинских пациентах, зараженных коронавирусом.