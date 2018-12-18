Відомий футболіст загинув з родиною у жахливому ДТП

Колаж РБК-Україна

Андрій Щербаков помер на місці

17 грудня білоруський футболіст і воротар клубу "Вітебськ" Андрій Щербаков загинув у ДТП разом зі своєю дружиною і шестирічним сином. Ще одна дитина трьох років, який знаходився в дитячому кріслі, був госпіталізований з травмами. Про це інформує прес-служба УВС Вітебського облвиконкому.

Аварія сталася близько 19:00 на 543-му кілометрі траси М1 у Толочинскому районі. Легковий автомобіль "КІА" занесло і він зіткнувся на зустрічній смузі з евакуатором на базі автомобіля "Мерседес".

В результаті ДТП загинув Андрій Щербаков, який був за кермом. Дружина та їх шестирічна дитина також померли на місці. У живих залишився трирічний син, який знаходився в дитячому кріслі. На даний момент він доставлений в лікарню. Для з'ясування причин та обставин ДТП на місці трагедії продовжують працювати правоохоронні органи.

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Ми писали, що помер футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич помер на 81-му році життя у вівторок, 16 жовтня. Про його смерть стало відомо близько 15:00. Легенда українського футболу помер в результаті тривалої хвороби.

Раніше повідомлялося, що у ДТП загинув 21-річний український футболіст. Під Тернополем у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув Сергій Лис - 21-річний гравець футбольного клубу "Колос" зі Зборова.