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Відомий футболіст загинув з родиною у жахливому ДТП

STYLERЖиття    18.12.2018 - 12:46
Відомий футболіст загинув з родиною у жахливому ДТП
Колаж РБК-Україна

Андрій Щербаков помер на місці

17 грудня білоруський футболіст і воротар клубу "Вітебськ" Андрій Щербаков загинув у ДТП разом зі своєю дружиною і шестирічним сином. Ще одна дитина трьох років, який знаходився в дитячому кріслі, був госпіталізований з травмами. Про це інформує прес-служба УВС Вітебського облвиконкому.

Аварія сталася близько 19:00 на 543-му кілометрі траси М1 у Толочинскому районі. Легковий автомобіль "КІА" занесло і він зіткнувся на зустрічній смузі з евакуатором на базі автомобіля "Мерседес".

В результаті ДТП загинув Андрій Щербаков, який був за кермом. Дружина та їх шестирічна дитина також померли на місці. У живих залишився трирічний син, який знаходився в дитячому кріслі. На даний момент він доставлений в лікарню. Для з'ясування причин та обставин ДТП на місці трагедії продовжують працювати правоохоронні органи.

Нагадаємо, що раніше перестало битися серце легендарного українського футболіста - зірки київського "Динамо". Відомий футболіст і тренер Віктор Миколайович Канівський помер 25 листопада в Брістолі, штат Коннектикут.

Ми писали, що помер футболіст і тренер київського "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич помер на 81-му році життя у вівторок, 16 жовтня. Про його смерть стало відомо близько 15:00. Легенда українського футболу помер в результаті тривалої хвороби.

Раніше повідомлялося, що у ДТП загинув 21-річний український футболіст. Під Тернополем у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув Сергій Лис - 21-річний гравець футбольного клубу "Колос" зі Зборова.

 

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