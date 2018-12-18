Известный футболист погиб с семьей в жутком ДТП

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Андрей Щербаков скончался на месте

17 декабря белорусский футболист и вратарь клуба "Витебск" Андрей Щербаков погиб в ДТП вместе со своей женой и шестилетним сыном. Еще один мальчик трех лет, который находился в детском кресле, был госпитализирован с травмами. Об этом информирует пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 19:00 на 543-м километре трассы М1 в Толочинском районе. Легковой автомобиль "КИА" занесло и он столкнулся на встречной полосе с эвакуатором на базе автомобиля "Мерседес".

В результате ДТП погиб Андрей Щербаков, который был за рулем. Жена и шестилетний сын также скончались на месте. В живых остался мальчик трех лет, который находился в детском кресле. На данный момент он доставлен в больницу. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП на месте трагедии продолжают работать правоохранительные органы.

Напомним, что ранее перестало биться сердце легендарного украинского футболиста - звезды киевского "Динамо". Известный футболист и тренер Виктор Израилевич Каневский умер 25 ноября в Бристоле, штат Коннектикут.

Мы писали, что умер футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич скончался на 81-м году жизни во вторник, 16 октября. О его смерти стало известно около 15:00. Легенда украинского футбола умер в результате продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб 21-летний украинский футболист. Под Тернополем в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Сергей Лыс - 21-летний игрок футбольного клуба "Колос" из Зборова.