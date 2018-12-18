ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Известный футболист погиб с семьей в жутком ДТП

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 12:46
Известный футболист погиб с семьей в жутком ДТП
Коллаж РБК-Украина

Андрей Щербаков скончался на месте

17 декабря белорусский футболист и вратарь клуба "Витебск" Андрей Щербаков погиб в ДТП вместе со своей женой и шестилетним сыном. Еще один мальчик трех лет, который находился в детском кресле, был госпитализирован с травмами. Об этом информирует пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 19:00 на 543-м километре трассы М1 в Толочинском районе. Легковой автомобиль "КИА" занесло и он столкнулся на встречной полосе с эвакуатором на базе автомобиля "Мерседес". 

В результате ДТП погиб Андрей Щербаков, который был за рулем. Жена и шестилетний сын также скончались на месте. В живых остался мальчик трех лет, который находился в детском кресле. На данный момент он доставлен в больницу. Для выяснения причин и обстоятельств ДТП на месте трагедии продолжают работать правоохранительные органы.

Напомним, что ранее перестало биться сердце легендарного украинского футболиста - звезды киевского "Динамо". Известный футболист и тренер Виктор Израилевич Каневский умер 25 ноября в Бристоле, штат Коннектикут.

Мы писали, что умер футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич скончался на 81-м году жизни во вторник, 16 октября. О его смерти стало известно около 15:00. Легенда украинского футбола умер в результате продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб 21-летний украинский футболист. Под Тернополем в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Сергей Лыс - 21-летний игрок футбольного клуба "Колос" из Зборова. 

 

"Нет большей утраты, чем потерять друга": в сети скорбят по известному активисту Создатель популярных мобильных приложений был найден мертвым
Новости Украины смертьФутбол
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь