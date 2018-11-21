Відомий модний бренд звинуватили в расизмі через рекламну кампанію

Фото: колаж РБК-Україна

Всі три скандальних відеоролика досі можна побачити в Instagram компанії

Всесвітньо відомий італійський будинок моди Dolce & Gabbana опинився в центрі скандалу через рекламну кампанію "DG Loves China" ("DG любить Китай"). У соцмережах бренд звинуватили в расизмі, а представники китайського сервісу Weibo видалили відеоролики зі свого сайту, передає Independent.

В рекламі показана азійська модель, якій пропонують спробувати з'їсти за допомогою паличок традиційні італійські страви - спагетті, каннолі та піцу маргариту. Перед тим, як дівчина намагається їх з'їсти, чоловічий голос за кадром питає: "Він не занадто великий для тебе?"

Фото: instagram.com/dolcegabbana

Користувачі мережі звинуватили модний будинок в стереотипному, расистському і неповажному поданні китайських жінок. Після такої реакції на рекламний креатив, публікація у Weibo зникла.

Більш того, за словами деяких незадоволених, бренд допустила грубу помилку, написавши слово "Шанхай" японськими ієрогліфами.

В інтернеті запустили акцію "BoycottDolce".

Зазначимо, що всі три відеоролика досі можна побачити в Instagram компанії Dolce & Gabbana.

Нижче представлені 3 епізоду з Dolce & Gabbana "Страви з паличками". Перший ролик присвячений традиційній піці...

Відео: instagram.com/dolcegabbana

"Героєм" другого відео стало традиційне сицилійське каннолі...

Відео: instagram.com/dolcegabbana

Третій ролик - про італійські спагетті та помпоро.

Відео: instagram.com/dolcegabbana

Далі - більше. В інтернет "злили" листування з одним із засновників марки Стефано Габбаною, який назвав китайський народ "неосвіченою і смердючою мафією". У той же час в офіційній заяві Dolce & Gabbana вказується, що їх Instagram було зламано, як і аккаунт Стефано Габбани, а юридичний відділ проводить розслідування.

"Ми приносимо вибачення за незручності через недозволені публікації, коментарів та повідомлень директу. У нас немає нічого, крім поваги до Китаю і його народу", - йдеться в повідомленні італійського бренду.

Раніше повідомлялося, що недавно рекламний постер мережі магазинів "Ельдорадо", на якому зображений афроамериканець, викликав докори в адресу "креативників" - користувачів соцмереж обурила дискримінація актора, позировавшего для реклами, за кольором шкіри.

Також ми писали про те, що ірландську авіакомпанію-лоукостер Ryanair засудили за терпимість до расизму серед пасажирів.

Нагадаємо, раніше французького виробника косметики компанію Garnier і швейцарське агентство з підбору персоналу Adecco визнали винними в тому, що в 2000 р. вони вели "расистську рекрутингову кампанію".

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Відео: РБК-Україна