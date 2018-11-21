Известный модный бренд обвинили в расизме из-за рекламной кампании

Фото: коллаж РБК-Украина

Все три скандальных видеоролика до сих пор можно увидеть в Instagram компании

Всемирно известный итальянский дом моды Dolce & Gabbana оказался в центре скандала из-за рекламной кампании "DG Loves China" ("DG любит Китай"). В соцсетях бренд обвинили в расизме, а представители китайского сервиса Weibo удалили видеоролики со своего сайта, передает Independent.

В рекламе показана азиатская модель, которой предлагают попробовать съесть с помощью палочек традиционные итальянские блюда - спагетти, канноли и пиццу маргариту. Перед тем, как девушка пытается их съесть, мужской голос за кадром задает вопрос: "Он не слишком большой для тебя?"

Фото: instagram.com/dolcegabbana

Пользователи сети обвинили модный дом в стереотипном, расистском и неуважительном представлении китайских женщин. После такой реакции на рекламный креатив, публикация в Weibo исчезла.

Более того, по словам некоторых недовольных, бренд допустила грубую ошибку, написав слово "Шанхай" японским иероглифами.

В интернете запустили акцию "BoycottDolce".

Отметим, что все три видеоролика до сих пор можно увидеть в Instagram компании Dolce & Gabbana.

Ниже представлены 3 эпизода с Dolce & Gabbana "Еда с палочками". Первый ролик посвящен традиционной пицце...

Видео: instagram.com/dolcegabbana

"Героем" второго видео стало традиционное сицилийское канноли...

Видео: instagram.com/dolcegabbana

Третий ролик - о итальянских спагетти и помпоро.

Видео: instagram.com/dolcegabbana

Дальше - больше. В интернете "слили" переписку с одним из основателей марки Стефано Габбаной, который назвал китайский народ "невежественной и дурнопахнущей мафией". В то же время в фициальном заявлении Dolce & Gabbana указывается, что их Instagram был взломан, как и аккаунт Стефано Габбаны, а юридический отдел компании проводит расследование.

"Мы приносим извинения за неудобства из-за недозволенных публикаций, комментариев и сообщений в директ. У нас нет ничего, кроме уважения к Китаю и его народу", - говорится в сообщении итальянского бренда.

Ранее сообщалось, что недавно рекламный постер сети магазинов "Эльдорадо", на котором изображен афроамериканец, вызвал упреки в адрес "креативщиков" - пользователей соцсетей возмутила дискриминация актера, позировавшего для рекламы, по цвету кожи.

Также мы писали о том, что ирландскую авиакомпанию-лоукостер Ryanair осудили за терпимость к расизму среди пассажиров.

Напомним, ранее французского производителя косметики компанию Garnier и швейцарское агентство по подбору персонала Adecco признали виновными в том, что в 2000 г. они вели "расистскую рекрутинговую кампанию".

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Видео: РБК-Украина