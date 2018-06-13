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Відомий український спортсмен загинув у свій день народження

STYLERLIFE        13.06.2018 - 09:45
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Футболісту було всього 24 роки

Відомий український спортсмен, один з кращих гравців американського футболу, ресивер клубу "Київ Кепіталс" Тарас Подольчак загинув у день свого народження. Про це повідомили в групі клубу "Київ Кепіталс" у Facebook.

Фото: Тарас Подольчак (americanfootball.org.ua)

"У нашій команді сталося горе, трагічно загинув ресивер Тарас Подольчак. Співчуваємо рідним і близьким. Спочивай з миром, Тарас. Любимо і пам'ятаємо", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/KyivCapitals)

Більш детально про обставини загибелі спортсмена написала заступник директора Національного авіаційного університету Олена Харченко.

Вона повідомила, що Тарас Подольчак був випускником цього університету.

"Літо з жахливою стабільністю забирає молодість. Учора не стало одного з наших випускників. Назавжди в пам'яті! Тарас відзначав свій День народження на пляжі в компанії друзів. Під час відпочинку він з товаришами вирішив скупатися, хлопці почали стрибати з пірса. При черговому стрибку потерпілий не сплив. З дна озера його дістали гості. Проводили реанімацію більше 40 хвилин", - написала Харченко.

Скріншот поста (facebook.com/Олена Харченко)

Загиблому Тарасу Подольчаку виповнилося 24 роки.

Нагадаємо, помер відомий телеведучий та кардіохірург.

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Теги: футбол, погибший, спортсмены, умер
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