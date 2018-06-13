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Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения

STYLERLIFE        13.06.2018 - 09:45
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Футболисту было всего 24 года

Известный украинский спортсмен, один из лучших игроков американского футбола, ресивер клуба "Киев Кэпиталс" Тарас Подольчак погиб в день своего рождения. Об этом сообщили в группе клуба "Киев Кэпиталс" в Facebook.

Фото: Тарас Подольчак (americanfootball.org.ua)

"В нашей команде произошло горе, трагически погиб ресивер Тарас Подольчак. Соболезнуем родным и близким. Покойся с миром, Тарас. Любим и помним", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivCapitals)

Более подробно об обстоятельствах гибели спортсмена написала заместитель директора Национального авиационного университета Елена Харченко.

Она сообщила, что Тарас Подольчак был выпускником этого университета.

"Лето с ужасающей стабильностью забирает молодость. Вчера не стало одного из наших выпускников. Навсегда в памяти! Тарас отмечал свой День рождения на пляже в компании друзей. Во время отдыха он с товарищами решил искупаться, парни начали прыгать с пирса. При очередном прыжке пострадавший не всплыл. Со дна озера его достали гости. Реанимацию проводили больше 40 минут", - написала Харченко.

Скриншот поста (facebook.com/Елена Харченко)

Погибшему Тарасу Подольчаку исполнилось 24 года.

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Теги: футбол, погибший, спортсмены, умер
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