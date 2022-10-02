Как накопить деньги и при этом наслаждаться жизнью: всего несколько правил

Финансовые эксперты считают, что экономия денег помогает дисциплинировать. И это схоже с диетой или обязательством ежедневно делать физические упражнения. Никаких особенных секретов в этом нет и нужно лишь выполнять определенные правила. Вам поможет психологическая подготовка и небольшие усилия над собой.

Важные правила накапливания денег

Вам нужна цель

Чтобы накопить средства, нужно четко представлять, на что пойдут эти деньги. Пусть это будет отпуск, машина, фотоаппарат - просто визуализируйте свою покупку.

Обозначьте для себя, на чем вы готовы экономить, а на чем - нет. Составьте список обязательных трат и сократите другие траты по минимуму.

Придумайте систему

Очень важно систематически откладывать деньги. Самое простое - ежемесячно откладывать 10-15% от ваших доходов. Чтобы накопить большую сумму быстро, придется откладывать в 2-3 раза больше (самое реальное - до 30%).

Если ваши доходы не позволяют откладывать ощутимые суммы - поищите подработку и весь доход с нее откладывайте на свою цель.

Не трогайте свои сбережения

Если вы задались целью собрать необходимую сумму, то ни в коем разе не трогайте накопленное. Эта сумма для вас до определенного времени как бы не существует. Самое лучшее - положите деньги в банк на накопительный счет, который нельзя снимать до окончания срока.

Какие ошибки часто допускают при накоплении денег

Люди уверены, что если они начнут зарабатывать больше, то смогут отложить больше. Увы, чаще всего это заканчивается тем, что вы начинаете тратить больше.

Также ошибкой является мысль о том, что у вас ограниченный бюджет и вы не можете отложить ни копейки. На самом деле, найдется как минимум 1-2 статьи расходов, от которых можно отказаться вполне спокойно. Чтобы найти свободные деньги - в течение месяца записывайте каждую потраченную копейку и ставьте вопрос о целесообразности таких трат.

Какой способ научит вас откладывать деньги

Это упражнение очень простое и не сократит существенно ваш бюджет. Вам не придется отказываться от привычных трат и образа жизни. Начните с одного месяца.

Вечером перед сном положите в конверт (шкатулку, банку) 10 гривен из своего кошелька. Повторите эту процедуру на следующий день. И делайте так ежедневно, целый месяц. И не трогайте эти деньги. Проявите стойкость и силу духа.

Если эксперимент в первый месяц увенчался успехом, и вы смогли отложить 300 гривен, на второй месяц вы можете увеличить сумму - например, 20 гривен. Правила те же - каждый день одна и та же сумма, которую вы не трогаете ни по каким причинам. На третий месяц увеличьте эту сумму до 50 гривен в день.

Скорее всего, вы быстро поймете, что можете абсолютно спокойно обходиться без такой суммы ежедневно и при этом не отказывать себе во многих радостях жизни. И вам нужна обычная дисциплина и сила воли, чтобы накопить на отпуск мечты или хороший фотоаппарат.

Важно, чтобы изменения происходило не только в вашем кошельке, но в вашем мышлении. Не нужно думать, что вы отказали себе в чем-то, чтобы отложить. 10 гривен ежедневно - это даже не чашка кофе.