Як накопичити гроші і при цьому насолоджуватися життям: лише кілька правил

Фінансові експерти вважають, що економія грошей допомагає дисциплінувати. І це схоже на дієту або зобов'язання щодня робити фізичні вправи. Жодних особливих секретів у цьому немає і потрібно лише виконувати певні правила. Вам допоможе психологічна підготовка та невеликі зусилля над собою.

Важливі правила накопичення грошей

Вам потрібна мета

Щоб накопичувати кошти, потрібно чітко уявляти, на що підуть ці гроші. Нехай це буде відпустка, машина, фотоапарат – просто візуалізуйте свою покупку.

Позначте собі, на чому ви готові економити, а на чому - ні. Складіть список обов'язкових витрат і скоротіть інші витрати мінімуму.

Придумайте систему

Дуже важливо систематично відкладати гроші. Найпростіше – щомісяця відкладати 10-15% від ваших доходів. Щоб накопичити велику суму швидко, доведеться відкладати у 2-3 рази більше (найреальніше - до 30%).

Якщо ваші доходи не дозволяють відкладати відчутні суми - пошукайте підробіток і весь дохід відкладайте на свою мету.

Не чіпайте свої заощадження

Якщо ви поставили за мету зібрати необхідну суму, то ні в якому разі не чіпайте накопичене. Ця сума для вас до певного часу не існує. Найкраще – покладіть гроші в банк на накопичувальний рахунок, який не можна знімати до закінчення терміну.

Яких помилок часто припускаються при накопиченні грошей

Люди впевнені, якщо вони почнуть заробляти більше, то зможуть відкласти більше. На жаль, найчастіше це закінчується тим, що ви починаєте витрачати більше.

Також помилкою є думка про те, що у вас обмежений бюджет і ви не можете відкласти жодної копійки. Насправді знайдеться як мінімум 1-2 статті витрат, від яких можна відмовитися цілком спокійно. Щоб знайти вільні гроші – протягом місяця записуйте кожну витрачену копійку та ставте питання про доцільність таких витрат.

Який спосіб навчить вас відкладати гроші

Ця вправа дуже проста і не скоротить ваш бюджет. Вам не доведеться відмовлятися від звичних витрат та способу життя. Почніть з одного місяця.

Увечері перед сном покладіть у конверт (скриньку, банку) 10 гривень зі свого гаманця. Повторіть цю процедуру наступного дня. І робіть так щодня цілий місяць. І не чіпайте ці гроші. Проявіть стійкість та силу духу.

Якщо експеримент у перший місяць увінчався успіхом, і ви змогли відкласти 300 гривень, на другий місяць ви можете збільшити суму – наприклад, 20 гривень. Правила ті самі - щодня одна й та сама сума, яку ви не чіпаєте ні з яких причин. На третій місяць збільшіть цю суму до 50 гривень на день.

Скорше за все ви швидко зрозумієте, що можете абсолютно спокійно обходитися без такої суми щодня і при цьому не відмовляти собі в багатьох радощах життя. І вам потрібна звичайна дисципліна та сила волі, щоб накопичити на відпустку мрії або хороший фотоапарат.

Важливо, щоб зміни відбувалися не лише у вашому гаманці, а й у вашому мисленні. Не треба думати, що ви відмовили собі в чомусь, щоб відкласти. 10 гривень щодня – це навіть не чашка кави.