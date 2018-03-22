"Як завжди": киян розлютив черговий "герой паркування" на Подолі (фото)

У столиці зафіксували ще одного автохама

У Києві на Подолі водій залишив свій автомобіль у недозволеному місці, в результаті чого став перешкодою для транспортного руху. Автохам припаркував свою Honda між трамвайними шляхами і входом у підземний перехід. Про це повідомили на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.

"Поділ як завжди. Дятли, дивіться навколо, коли залишаєте таз", - зазначили в мережі.

Судячи з фото, інцидент стався на перехресті вулиць Костянтинівської та Верхній Вал.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент прокоментували користувачі мережі:

"Ну коли ж вже трамваям дадуть добро на таран?".

"У дятлів косоокість, оскільки весь час довблять".

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

До речі, у Києві "герой паркування" заблокував зупинку.