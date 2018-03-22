"Як завжди": киян розлютив черговий "герой паркування" на Подолі (фото)

У столиці зафіксували ще одного автохама
У Києві на Подолі водій залишив свій автомобіль у недозволеному місці, в результаті чого став перешкодою для транспортного руху. Автохам припаркував свою Honda між трамвайними шляхами і входом у підземний перехід. Про це повідомили на сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook.
"Поділ як завжди. Дятли, дивіться навколо, коли залишаєте таз", - зазначили в мережі.
Судячи з фото, інцидент стався на перехресті вулиць Костянтинівської та Верхній Вал.
Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Інцидент прокоментували користувачі мережі:
"Ну коли ж вже трамваям дадуть добро на таран?".
"У дятлів косоокість, оскільки весь час довблять".
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)