"Как всегда": киевлян разозлил очередной "герой парковки" на Подоле (фото)

В столице зафиксировали еще одного автохама
В Киеве на Подоле водитель оставил свой автомобиль в неположенном месте, в результате чего стал помехой для транспортного движения. Автохам припарковал свою Honda между трамвайными путями и входом в подземный переход. Об этом сообщили на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.
"Подол как всегда. Дятлы, смотрите вокруг, когда оставляете таз", - отметили в сети.
Судя по фото, инцидент произошел на перекрестке улиц Константиновской и Верхний Вал.
Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Инцидент прокомментировали пользователи сети:
"Ну когда же уже трамваям дадут добро на таран?".
"У дятлов косоглазие, так как все время долбят".
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)