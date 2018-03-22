"Как всегда": киевлян разозлил очередной "герой парковки" на Подоле (фото)

В столице зафиксировали еще одного автохама

В Киеве на Подоле водитель оставил свой автомобиль в неположенном месте, в результате чего стал помехой для транспортного движения. Автохам припарковал свою Honda между трамвайными путями и входом в подземный переход. Об этом сообщили на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"Подол как всегда. Дятлы, смотрите вокруг, когда оставляете таз", - отметили в сети.

Судя по фото, инцидент произошел на перекрестке улиц Константиновской и Верхний Вал.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Ну когда же уже трамваям дадут добро на таран?".

"У дятлов косоглазие, так как все время долбят".

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кстати, в Киеве "герой парковки" заблокировал остановку.