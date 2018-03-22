"Чучело торопилось": в Киеве "герой парковки" заблокировал остановку (фото)

Водитель подпер общественную лавочку

В Киеве на улице Жилянской водитель решил припарковать свой Nissan прямо под крышей остановки. Соответствующее фото опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

"И такое бывает. Чучело торопилось в больницу, к больной прабабушке? Он кому-то мешает, да?" – написали в сообществе.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Здравствуйте. Вот, что я застала. По улице Жилянской, прямо на остановке, тоже ждал троллейбус. Остановка - ул. Владимирская", - рассказали в сети.

Стоит отметить, что рядом с внедорожником стоят и другие авто, однако возле остановки, а не прямо под ее крышей.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Урну в лобовуху".

"Ну, просто сказочный кретин".

"Да че вы фоткаете?! Набрали полицию - и все...".

"Вызовите полицию , пусть составят документы".

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кстати, под Киевом пожаловались на дерзкую женщину-водителя.