В Канаді "похований" чоловік повернувся додому

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Родичі помилково поховали музиканта Скотта Кашни

Не так давно в Канаді стався курйозний випадок: чоловік, якого вважали мертвим і давно поховали, повернувся додому. Про цей інцидент повідомляє The Telegraph.

Виявляється, що в серпні 2018 року чоловік, при якому не було документів, втратив свідомість на вулиці. Його госпіталізували, проте він не вижив і помер у лікарні. Медики повідомили про померлого невідомого одній місцевій сім'ї, яка розшукувала родича.

Сім'я дізналася про загиблого і забрала тіло, поховавши його на місцевому цвинтарі. Однак через деякий час "похований" повернувся додому. Поліція припускає, що сім'я поховала замість свого родича відомого в Торонто музиканта Скотта Кашні. Виконавець пропав влітку 2018 року.

На даний момент тіло похованого ексгумують для експертизи, але родичі вже впізнали частину речей, що належали Кашні.

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