В Канаде "погребенный" мужчина вернулся домой

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Родственники по ошибке похоронили музыканта Скотта Кашни

Не так давно в Канаде произошел курьезный случай: мужчина, которого считали мертвым и давно похоронили, вернулся домой. Об этом инциденте сообщает The Telegraph.

Оказывается, что в августе 2018 года мужчина, при котором не было документов, потерял сознание на улице. Его госпитализировали, однако он не выжил и скончался в больнице. Медики сообщили об умершем неизвестном одной местной семье, которая разыскивала родственника.

Семья узнала о погибшем и забрала тело, похоронив его на местном кладбище. Однако спустя некоторое время "погребенный" вернулся домой. Полиция предполагает, что семья похоронила вместо своего родственника известного в Торонто музыканта Скотта Кашни. Исполнитель пропал летом 2018 года.

На данный момент тело погребенного эксгумируют для экспертизы, но родственники уже опознали часть вещей, принадлежавших Кашни.

Напомним, что в Канаде ищут кандидата на необычную должность. Требуется "знаток-эксперт" в области курения конопли.

Кстати, в России недавно произошел курьез. Во время раздачи пирожных от россиян пришлось "отбиваться" тем, что раздавали.

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