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Канал СТБ виправдався за розміщення карти України без Криму

STYLERLIFE        18.03.2018 - 18:26
СТБ (stb.ua)
СТБ (stb.ua)

Український телеканал СТБ прокоментував випадок з некоректним зображенням карти нашої країни

На офіційній сторінці СТБ у Facebook було опубліковано звернення до телеглядачів, в якому представники телеканалу попросили у них вибачення за трансляцію в ефірі зображення карти України без анексованого Росією Криму.

Керівництво каналу повідомило, що не знімає з себе відповідальності за скоєне і назвало Крим українським:

"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі "Холостяк" від 16.03.2018 - некоректне графічне зображення карти України. Звертаємо увагу наших глядачів, що дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою і ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ про державні кордонів України, бо Крим - це Україна! Ми оперативно виправили помилку у всіх відео на офіційних сторінках каналу СТБ. Телеканал в жодному разі не знімає з себе відповідальності за цю ситуацію. Ще раз просимо вибачення перед усіма глядачами".

Скріншот: facebook.com/TVchannelSTB

Одні користувачі мережі поставилися з розумінням до керівництва каналу, інші ж вимагають звільнити людину, яка скоїла дану помилку.

Скріншот: facebook.com/TVchannelSTB

Крім того, в Facebook-спільноті "Рагу.лі" назвали цей випадок "трендом на українському ТБ".

Скріншот: facebook.com/raguli

Нагадаємо, 16 березня телеканал UA:Перший показав у прямому ефірі карту України без окупованої Росією Криму.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: канал, СТБ, аннексия крыма
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