Канал СТБ оправдался за размещение карты Украины без Крыма

Украинский телеканал СТБ прокомментировал случай с некорректным изображением карты нашей страны

На официальной странице СТБ в Facebook было опубликовано обращение к телезрителям, в котором представители телеканала попросили у них прощение за трансляцию в эфире изображения карты Украины без аннексированного Россией Крыма.

Руководство канала сообщило, что не снимает с себя ответственности за содеянное и назвало Крым украинским:

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 - некорректное графическое изображение карты Украины. Обращаем внимание наших зрителей, что данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о государственных границах Украины, потому Крым - это Украина! Мы оперативно исправили ошибку во всех видео на официальных страницах канала СТБ. Телеканал в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями".

Скриншот: facebook.com/TVchannelSTB

Одни пользователи сети отнеслись с понимаем к руководству канала, другие же потребовали уволить человека, который совершил данную ошибку.

Скриншот: facebook.com/TVchannelSTB

Кроме того, в Facebook-сообществе "Рагу.лі" назвали данный случай "трендом на украинском ТВ".

Скриншот: facebook.com/raguli

Напомним, 16 марта телеканал UA:Перший показал в прямом эфире карту Украины без оккупированного Россией Крыма.