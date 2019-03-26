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Кандидата в президенти "застукали" за листуванням про елітні розваги в Раді

STYLERЖиття    26.03.2019 - 10:13
Кандидата в президенти "застукали" за листуванням про елітні розваги в Раді
Колаж РБК-Україна

Кандидата в президенти Віталія Купрія викрили за плануванням відпочинку на яхті

Кандидат у президенти Віталій Купрій був помічений за листуванням про елітні розваги в Раді. Він займався плануванням відпочинку на яхті і вибором дорогих човнів, передає Цензор.Нет.

Під час пленарного засідання 22 березня журналісти викрили позафракційного народного депутата за досить дивним заняттям. Він без збентеження листувався на смартфоні в робочий час.

Нардеп обговорював доставку якогось вантажу на яхту з людиною, яка була підписана в телефоні під іменем "Сергій". На фото потрапила тільки частина листування, однак навіть по тих фрагментах, можна багато чого зрозуміти.

"Як Ви будете доставляти на яхту? Краще віддайте гроші і я сам куплю. Через місяць я їду на своєму автоб ... Крафтер. У мене ... влізе", - запропонував Купрію співрозмовник.

На що була відповідь Сергія Купрія: "...буде краще та спокійніше. Тоді пропоную, я віддаю за...речі 1000 євро, а ви самі".

 

Віталій Купрій переписується про елітні розваги: (фото: censor.net.ua)

Після цього кандидат в президенти продовжив сидіти в інтернеті. На цей раз він шукав інформацію про човни та аксесуари до них.

Нагадаємо, що нардепи-"маскіровщики" розлютили українців. Верховна Рада виявилася напівпорожньою в розпал робочого дня. Цікаво, що в парламенті зареєструвалися майже всі народні обранці.

Ми писали, що нардеп потрапив у гучний сімейний скандал. Євген Рибчинський, син відомого поета Юрія Рибчинського, практично кинув своїх дітей і не виплачує аліменти. Дружина заявила, що чоловік оформив "технічне розлучення" – схема, яка дозволяє депутатам піти від відповідальності за неспівпадання їх витрат з задекларованими доходами.

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