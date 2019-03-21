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Твои дети голодают: нардеп попал в громкий семейный скандал

STYLERПерсоны    21.03.2019 - 18:47
Твои дети голодают: нардеп попал в громкий семейный скандал
Коллаж РБК-Украина

Евгений Рыбчинский объяснил, почему так жестоко поступает с женой и сыновьями

Нардеп Евгений Рыбчинский, сын известного поэта Юрия Рыбчинского, вляпался в серьезный скандал по неуплате алиментов. На странице жены Рыбчинского Юлии появилась информация о том, что народный депутат практически бросил своих детей и не выплачивает алименты.

Юлия Рыбчинская – вторая супруга народного депутата. Она вместе с тремя сыновьями живет в США. Женщина пожаловалась, что у них нет денег даже на еду, а с мая они останутся без жилья.

"Мы живем на 300 долларов в месяц. Каждый день для нас ад", - написала Рыбчинская. Она добавила, что для их семьи неравнодушные граждане в США собирали пожертвования и опубликовала фотографию одного из сыновей с продуктовой тележкой.

 

Скриншот фото (facebook.com/ribchinska)

Как объясняет Рыбчинская, ее муж оформил "технический развод" – это схема, которая позволяет депутатам уйти от ответственности за несовпадение их трат с задекларированными доходами.

Твои дети голодают: нардеп попал в громкий семейный скандал

Сын Данила (facebook.com/ribchinska)

В 2017 году Евгений Рыбчинский стал героем проекта "Гроші", где было показано, что у нардепа не совпадают задекларированные доходы и расходы. В частности, у него обнаружили дом в США, который стоит не менее 700 тысяч долларов. В его декларациях указаны квартира в Киеве, участки земли, автомобили и много драгоценностей, часть из которых принадлежит его жене.

Твои дети голодают: нардеп попал в громкий семейный скандал

Евгений Рыбчинский с сыновьями (facebook.com/ribchinski)

Известно, что Рыбчинский несколько лет прожил в Америке и вернулся в 2014 году после Евромайдана. В 2014 году на внеочередных парламентских выборах он стал народным депутатом.

Как сообщалось, в Америку он уехал после того, как закрыл свой собственный журнал, так как его пытались "отжать" люди, связанные с Януковичем.

У него четверо детей. Старший сын, 30-летний Никита – от первого брака. В браке с Юлией у него родилось трое мальчиков – Данила, Георгий и Иван. Самому младшему из них сейчас всего пять лет.

Твои дети голодают: нардеп попал в громкий семейный скандал

Евгений Рыбчинский (facebook.com/ribchinski)

В своем комментарии для "КП в Украине" Евгений Рыбчинский по поводу ситуации с алиментами заявил, что его жена сама выбрала, где ей жить.

"Нечего комментировать. Одним предложением – между мной и Америкой моя жена выбрала Америку. У нее в Украине есть дом, мерседес, родители и алименты. Просто она ненавидит Украину", - заявил Рыбчинский.

Кстати, ранее Евгений Рыбчинский заявлял, что ситуацию на Донбассе нельзя называть АТО, а Украина – это "авгиевы конюшни", которые надо хорошенько вычистить.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский университет вляпался в громкий скандал.

А также рассказывали о том, что Червоненко и Рыбчинский в прямом эфире устроили разборки.

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