ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский университет вляпался в громкий скандал: что происходит

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 18:46
Украинский университет вляпался в громкий скандал: что происходит
Фото: Скандал в Сумском университете (коллаж РБК-Украина)

Женщина украла чужую научную работу, скопировав ее у россиян

Плагиат и купленные дипломы в Украине, к сожалению, не редкость.

Сумский национальный аграрный университет попал в громкий скандал: одна из сотрудниц учебного заведения скопировала чужую научную работу.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры эпизоотологии и паразитологии этого университета Анна Фотина оскандалилась не только тщательным переписыванием чужой статьи российских ученых. Когда она была еще кандидатом ветеринарных наук и докторанткой, то вместе с аспиранткой (а ныне - кандидатом ветеринарных наук) Ириной Коваленко заменила в заимствованном тексте кур Западной Сибири курами Северо-Восточной Украины. Об этом сообщает сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

"Оказывается, и в свою докторскую диссертацию она не только переписала чужой текст русскоязычной статьи (чтобы не очень париться с обзором литературы), но и "позаимствовала" методику и результаты двух чужих российских диссертаций – С. В. Лагунина и И. Д. Игнатовой", - пишут на сайте.

Там исследовали ее плагиат подробнее и обнаружили массу материала, который был просто скопирован.

Украинский университет вляпался в громкий скандал: что происходит

Фото: Лишь некоторые из скопированных частей работы (скриншот false-science.ucoz.ua)

Как сообщают на ресурсе, диссертация Фотиной "Фармако-токсикологическая и клиническая оценка химиотерапевтических средств для схем ротации в птицеводстве" на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности ветеринарная фармакология и токсикология была защищена в 2015 году, научным консультантом был доктор ветеринарных наук, профессор Андрей Березовский

В ее работе было выявлено сходство с тремя статьями или авторефератами. К тому же, методика переписывалась без каких-либо ссылок на первоисточники. Она лишь немного изменила некоторые данные, вставила те же диаграммы, только изменила самые простые слова. Например, слово "пациенты" заменила на "птицы", а "врач" - "врач ветеринарной медицины".

Украинский университет вляпался в громкий скандал: что происходитФото: Несмотря на плагиат, Анна Фотина продолжает научную деятельность и принимает участие в розыгрышах путевок (Facebook.com/Лариса Улько)

На скандал с плагиатом на своей странице в Facebook отреагировал известный украинский блогер и ученый Антон Сененко. К сожалению, по его словам, за такие поступки в Украине вряд ли кого-то накажут. Тем не менее, эта женщина получила научную степень за скопированную работу.

"Смотрите, как это делается: Сначала "ученая" просто берет русскоязычный текст российских ученых, переводит его дословно на украинский, заменяя повсюду кур Западной Сибири курами Северо-Восточной Украины. Да, так можно было и никого за такое не наказывают в Украине. Далее она пишет текст докторской диссертации, где тупо копирует целые куски чужих статей, заменяя слово "пациенты" на "птицы", а "врач" - на "врач ветеринарной медицины". Ученая копирует все результаты экспериментов, немного меняя числа, втыкает те же диаграммы и графики, но меняет название изучаемых на курицах препаратов - доксициклин и линкомицин на тилозин и тиамулин, а флорфеникол на цефтиокур.

Также, якобы подопытных кур Краснодарского, Ставропольского края и Ленинградской области она переназвала курами из Сумской области, добавил Сененко.

"Главное. На основе всех выполненных выше "исследований" ученая делает однозначный вывод о безопасности употребления в пищу мяса таких кур, потому что те препараты точно за 3 дня выводятся из их организмов", - написал он.

"И пока тупые транснациональные корпорации держат штат ученых с дорогущим оборудованием и реактивами, придирчиво месяцами и годами изучают влияние химии на птиц, мяса таких птиц на людей, отечественные гении по дешевке быстренько все делают. Это - доктор ветеринарных наук. Профессор. Господь, жги. Просто жги, заливай бетоном, засипай солью. Позор", - подчеркнул он.

Напомним, недавно произошел еще один скандал в другом известном украинском университете.

Также история студента о покупке диплома поразила украинцев.

Винник, Лорак, "Время и Стекло": кого еще поймали на плагиате В Чехии еще один министр подал в отставку из-за обвинения в плагиате
Новости Украины плагиат
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь