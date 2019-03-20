Украинский университет вляпался в громкий скандал: что происходит

Фото: Скандал в Сумском университете (коллаж РБК-Украина)

Женщина украла чужую научную работу, скопировав ее у россиян

Плагиат и купленные дипломы в Украине, к сожалению, не редкость.

Сумский национальный аграрный университет попал в громкий скандал: одна из сотрудниц учебного заведения скопировала чужую научную работу.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры эпизоотологии и паразитологии этого университета Анна Фотина оскандалилась не только тщательным переписыванием чужой статьи российских ученых. Когда она была еще кандидатом ветеринарных наук и докторанткой, то вместе с аспиранткой (а ныне - кандидатом ветеринарных наук) Ириной Коваленко заменила в заимствованном тексте кур Западной Сибири курами Северо-Восточной Украины. Об этом сообщает сайт "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

"Оказывается, и в свою докторскую диссертацию она не только переписала чужой текст русскоязычной статьи (чтобы не очень париться с обзором литературы), но и "позаимствовала" методику и результаты двух чужих российских диссертаций – С. В. Лагунина и И. Д. Игнатовой", - пишут на сайте.

Там исследовали ее плагиат подробнее и обнаружили массу материала, который был просто скопирован.

Фото: Лишь некоторые из скопированных частей работы (скриншот false-science.ucoz.ua)

Как сообщают на ресурсе, диссертация Фотиной "Фармако-токсикологическая и клиническая оценка химиотерапевтических средств для схем ротации в птицеводстве" на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности ветеринарная фармакология и токсикология была защищена в 2015 году, научным консультантом был доктор ветеринарных наук, профессор Андрей Березовский

В ее работе было выявлено сходство с тремя статьями или авторефератами. К тому же, методика переписывалась без каких-либо ссылок на первоисточники. Она лишь немного изменила некоторые данные, вставила те же диаграммы, только изменила самые простые слова. Например, слово "пациенты" заменила на "птицы", а "врач" - "врач ветеринарной медицины".

Фото: Несмотря на плагиат, Анна Фотина продолжает научную деятельность и принимает участие в розыгрышах путевок (Facebook.com/Лариса Улько)

На скандал с плагиатом на своей странице в Facebook отреагировал известный украинский блогер и ученый Антон Сененко. К сожалению, по его словам, за такие поступки в Украине вряд ли кого-то накажут. Тем не менее, эта женщина получила научную степень за скопированную работу.

"Смотрите, как это делается: Сначала "ученая" просто берет русскоязычный текст российских ученых, переводит его дословно на украинский, заменяя повсюду кур Западной Сибири курами Северо-Восточной Украины. Да, так можно было и никого за такое не наказывают в Украине. Далее она пишет текст докторской диссертации, где тупо копирует целые куски чужих статей, заменяя слово "пациенты" на "птицы", а "врач" - на "врач ветеринарной медицины". Ученая копирует все результаты экспериментов, немного меняя числа, втыкает те же диаграммы и графики, но меняет название изучаемых на курицах препаратов - доксициклин и линкомицин на тилозин и тиамулин, а флорфеникол на цефтиокур.

Также, якобы подопытных кур Краснодарского, Ставропольского края и Ленинградской области она переназвала курами из Сумской области, добавил Сененко.

"Главное. На основе всех выполненных выше "исследований" ученая делает однозначный вывод о безопасности употребления в пищу мяса таких кур, потому что те препараты точно за 3 дня выводятся из их организмов", - написал он.

"И пока тупые транснациональные корпорации держат штат ученых с дорогущим оборудованием и реактивами, придирчиво месяцами и годами изучают влияние химии на птиц, мяса таких птиц на людей, отечественные гении по дешевке быстренько все делают. Это - доктор ветеринарных наук. Профессор. Господь, жги. Просто жги, заливай бетоном, засипай солью. Позор", - подчеркнул он.

Напомним, недавно произошел еще один скандал в другом известном украинском университете.

Также история студента о покупке диплома поразила украинцев.