Кандидата в президенты "застукали" за перепиской об элитных развлечениях в Раде

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Кандидата в президенты Виталия Куприя уличили за планированием отдыха на яхте

Кандидат в президенты Виталий Куприй был замечен за перепиской об элитных развлечениях в Раде. Он занимался планированием отдыха на яхте и выбором дорогих лодок, передает Цензор.Нет.

Во время пленарного заседания 22 марта журналисты уличили внефракционного народного депутата за весьма странным занятием. Он без смущения переписывался на смартфоне в рабочее время.

Нардеп обсуждал доставку некого груза на яхту с человеком, который подписан в его телефоне под именем "Сергей". На фото попала только часть переписки, однако даже по тем фрагментам можно многое понять.

"Как Вы будете доставлять на яхту? Лучше отдайте средства и я сам куплю. Через месяц я еду на своем автоб … Крафтер. У меня … влезет", - предложил Куприю собеседник.

На что последовал такой ответ Сергея Куприя: "…будет лучше и спокойнее. Тогда предлагаю, я отдаю за…вещи 1000 евро, а вы сами".

Виталий Куприй переписывается об элитных развлечениях: (фото: censor.net.ua)

После этого кандидат в президенты продолжил сидеть в интернете. На этот раз он искал информацию о лодках и аксессуарах к ним.

Напомним, что нардепы-"маскировщики" разозлили украинцев. Верховная Рада оказалась полупустой в разгар рабочего дня. Интересно, что в парламенте зарегистрировались почти все народные избранники.

Мы писали, что нардеп попал в громкий семейный скандал. Евгений Рыбчинский, сын известного поэта Юрия Рыбчинского, практически бросил своих детей и не выплачивает алименты. Супруга заявила, что муж оформил "технический развод" – схема, которая позволяет депутатам уйти от ответственности за несовпадение их трат с задекларированными доходами.