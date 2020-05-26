Кібергрумінг, шантаж та погрози: як вберегти дитину від небезпек в інтернеті

Як захистити дитину в онлайні і які ризики для дітей існують в інтернеті? Цим питанням задаються сьогодні багато батьків.

Напередодні Дня захисту дітей в Україні радник з питань безпечного інтернету для кожної дитини при міністрі цифровий трансформації України, спікер вебінару "Діти та Інтернет: проблеми та рішення в 2020" Анастасія Дьякова розповіла в інтерв'ю Styler, як уберегти дитину від небажаного контенту.

"Насамперед, щоб уникнути ситуацій, коли дитина може наразитися на небажаний контент в інтернеті, раджу встановлювати "батьківський контроль". Існує кілька його видів, зокрема вбудовані в пристрій, або завантажені програми. Такий "батьківський контроль" блокує небажаний контент", - говорить Анастасія.

Що робити, якщо дитина потрапила на сайт зі сценами, наприклад, насильства? У таких ситуаціях батькам слід діяти в залежності від віку дитини.

"Якщо вона маленька, не потрібно істерити, аби не спричинити дитині стрес. Закрийте сайт та поговоріть з дитиною. Поясніть, що існують речі, які не варто дивитися, що не все з цих матеріалів підходить до перегляду дітьми", - радить експерт.

Також Дьякова розповіла, як реагувати на загрози і шантаж в інтернеті.

"По-перше, діти не повинні реєструватися у соцмережах до 13 років. А по-друге, не повинні знайомитися в інтернеті. Якщо до дитини проявляється надто багато уваги, хтось просить надіслати фото, надсилає свої, вимагає зробити щось взамін на дещо інше чи просить про допомогу – це все має викликати сумніви. Та якщо вони є, не варто бігти читати особисту переписку дитини. Це те саме, що прочитати особистого листа чи записку від однокласника", - відзначає фахівець.

Як же все-таки розпізнати, що дитина потрапила в неприємну ситуацію в інтернеті? Все дуже просто. У дитини може змінитися емоційний стан. Вона може стати нервовою, замкнутою. Це, каже Анастасія, не обов'язково є ознакою того, що сталася саме така прикра ситуація, але це, безумовно, сигнал того, що потрібно звернути увагу, що щось не так.

"Перш за все батьки повинні цікавитися, на яких сайтах сидять діти, якими користуються соцмережами для того, щоб знати цю інформацію, і бути з дитиною на одній хвилі", - підкреслила експерт.

Кібергрумінг та його основні ознаки

Кібергрумінг – це налагодження довірливих стосунків з дитиною в інтернеті з метою сексуального насильства онлайн або офлайн. Незнайомці вимагають інтимні фото чи відео, або зустріч інтимного характеру. Тобто таку, на яку б дитина навряд чи погодилась, якби знала людину в офлайні.

Якщо дитина стала жертвою кібергрумінгу, батькам слід звернутися в правоохоронні органи. Адже це можуть бути різні статті: розбещення, шантаж, вимагання. Разом з тим можна звертатися в службу підтримки соціальних мереж. Вони в таких випадках теж реагують.

За словами Дьякової, жертвами кібергрумінгу можуть стати діти різного віку.

"Діти будь-якого віку вразливі, але з різних причин. Зовсім маленькі – через незнання того, що можуть потрапити в таку ситуацію. Підлітками часто керують гормони. Ми спостерігаємо, що найчастіше в неприємних ситуаціях опиняються діти віком 10-13 років. Певно, це відбувається тому, що батьки цих дітей рідше говорять з ними про небезпеки, вважають, що занадто рано для цього, перехідний вік ще не настав, отже і ризику немає. Але це, як ми бачимо, не так", - зазначила експерт.

При цьому, ситуації кібербулінгу бувають найрізноманітнішими, оскільки впливає безліч факторів.

"Розповсюджений шантаж, коли дитина вже відправила фото і від неї вимагають гроші або ще більше інтимного контенту, погрожуючи оприлюдненням. Були випадки, коли постійна напруга доводила дітей до межі суїциду", - згадує фахівець.

Як убезпечити дитину в інтернеті (покрокова інструкція)

Дитини не повинно бути в соцмережах до 13 років

Повинен бути встановлений "батьківський контроль"

Треба знати, чим користується дитина в онлайні

Має бути правило, що дитина не спілкується з незнайомцями в інтернеті і не ходить на зустрічі з тими, кого в реальності не знає, без супроводу батьків

Додамо, що вебінар "Діти та Інтернет: проблеми та рішення в 2020" пройде 28 травня. Взяти участь у ньому може кожен, попередньо заповнивши форму.

Раніше ми писали про те, що у соціальних мережах з'явилася нова небезпечна гра для підлітків.