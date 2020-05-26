Кибергруминг, шантаж и угрозы: как уберечь ребенка от опасностей в интернете

Как защитить ребенка в онлайне и какие риски для детей существуют в интернете? Этим вопросом задаются сегодня многие родители.

Накануне Дня защиты детей в Украине советник по вопросам безопасного интернета для каждого ребенка при министре цифровой трансформации Украины, спикер вебинара “Дети и Интернет: проблемы и решения в 2020” Анастасия Дьякова рассказала в интервью Styler, как уберечь ребенка от нежелательного контента.

"Прежде всего, чтобы избежать ситуаций, когда ребенок может натолкнуться на нежелательный контент в интернете, советую устанавливать “родительский контроль”. Существует несколько его видов, в частности встроенные в устройства или загруженные приложения. Такой "родительский контроль" блокирует нежелательный контент", - говорит Анастасия.

Что делать, если ребенок попал на сайт со сценами, например, насилия? В таких ситуациях родителям следует действовать в зависимости от возраста ребенка.

"Если он маленький, то не нужно истерить, чтобы не вызвать у ребенка стресс. Закройте сайт и поговорите с чадом. Объясните, что существуют вещи, которые не стоит смотреть, что не все из этих материалов подходит к просмотру детьми", - советует эксперт.

Также Дьякова рассказала, как реагировать на угрозы и шантаж в интернете.

"Во-первых, дети не должны регистрироваться в соцсетях до 13 лет. А во-вторых, не должны знакомиться в интернете. Если к ребенку проявляется слишком много внимания, кто-то просит прислать фото, отправляет свои, требует сделать что-то взамен на нечто иное или просит о помощи - это все должно вызывать сомнения. Но если они есть, не стоит бежать читать личную переписку ребенка. Это то же самое, что прочитать личное письмо или записку от одноклассника", - отмечает специалист.

Как же все-таки распознать, что ребенок попал в неприятную ситуацию в интернете? Все очень просто. У ребенка может измениться эмоциональное состояние. Он может стать нервным, замкнутым. Это, говорит Анастасия, не обязательно является признаком того, что произошла именно такая досадная ситуация, но это, безусловно, сигнал того, что нужно обратить внимание, что что-то не так.

"Прежде всего родители должны интересоваться, на каких сайтах сидят дети, какими соцсетями пользуются для того, чтобы знать эту информацию и быть с ребенком на одной волне", - подчеркнула эксперт.

Кибергруминг и его основные признаки

Кибергруминг - это налаживание доверительных отношений с ребенком в интернете с целью сексуального насилия онлайн или офлайн. Незнакомцы требуют интимные фото или видео, или встречу интимного характера. То есть такую, на которую ребенок вряд ли согласился бы, если бы знал человека в офлайне.

Если ребенок стал жертвой кибергруминга, родителям следует обратиться в правоохранительные органы. Ведь это могут быть различные статьи: развращение, шантаж, вымогательство. Вместе с тем можно обращаться и в службу поддержки социальных сетей. Они в таких случаях тоже реагируют.

По словам Дьяковой, жертвами кибергруминга могут стать дети разных возрастов.

"Дети любого возраста уязвимы, но по разным причинам. Совсем маленькие - по незнанию того, что могут попасть в такую ситуацию. Подростками часто управляют гормоны. Мы наблюдаем, что чаще всего в неприятных ситуациях оказываются дети 10-13 лет. Вероятно, это происходит потому, что родители этих детей реже говорят с ними об опасностях, считают, что слишком рано для этого, переходный возраст еще не наступил, так и риска нет. Но это, как мы видим, не так", - подметила эксперт.

При этом, ситуации кибербулинга бывают самыми разными, поскольку влияет множество факторов.

"Распространен шантаж, когда ребенок уже отправил фото и от него требуют деньги или еще больше интимного контента, угрожая обнародованием. Были случаи, когда постоянное напряжение доводило детей до грани суицида", - вспоминает специалист.

Как обезопасить ребенка в интернете (пошаговая инструкция)

Ребенка не должно быть в соцсетях до 13 лет

Должен быть установлен “родительский контроль”

Надо знать, чем пользуется ребенок в онлайне

Должно быть правило, что ребенок не общается с незнакомцами в интернете и не ходит на встречи с теми, кого в реальности не знает, без сопровождения родителей.

Добавим, что вебинар “Дети и Интернет: проблемы и решения в 2020” пройдет 28 мая. Принять участие в нем может каждый, предварительно заполнив форму.

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