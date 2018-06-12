У Києві активісти поспілкувалися з матір'ю 16-річного шкуродера, який вбивав тварин (відео)

Мати підлітка почала захищати свого сина

У Києві активісти зібралися біля будинку 16-річного шкуродеру, який виклав у мережу фото вбитого кота. Про це повідомляється в групі "KyivOperativ" на сторінці Facebook.

Поспілкуватися з активістами вийшла мати підлітка, яка почала захищати свого сина.

Жінка пояснювала, що її син був у поході, де помітив і сфотографував жахливу знахідку.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

"Я ще раз кажу, що це була його дурість — викласти цю фотографію... Прийшли 100 осіб на одного пацана 16 років. Вам не соромно? Немає?" - обурювалася мати хлопця.

Вона зазначила, що підлітки просто вирішили "попонтуватися", а насправді не вбивали, а просто знайшли мертву тварину. Жінка закликала не порівнювати дорослих людей з 16-річним хлопцем.

Активісти біля будинку вирішили зібрати підписи і прямо на місці написати заяву про злочин.

Відео: Діалог з мамою "шкуродера" (youtube.com/Kyiv Operativ)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

"Поки є люди, для яких важлива життя будь-якої живої істоти, а не "це ж просто кіт, краще б дбали про людей і дитачек годували", у нашого долбанного світу з його війнами, вбивствами і педофілами, є надія", - зазначила Світлана Мисляковська.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва з'явився малолітній гицель, який вбиває тварин заради фотографій в інтернеті.

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