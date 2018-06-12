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В Киеве активисты пообщались с матерью 16-летнего живодера (видео)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 11:10
Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua

Мать подростка начала защищать своего сына

В Киеве активисты собрались возле дома 16-летнего живодера, который выложил в сеть фото убитого кота. Об этом сообщается в группе "KyivOperativ" на странице в Facebook.

Пообщаться с активистами вышла мать подростка, которая начала защищать своего сына.

Женщина объясняла, что ее сын был в походе, где заметил и сфотографировал ужасную находку.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

"Я еще раз говорю, что это была его глупость — выложить эту фотографию... Пришли 100 человек на одного пацана 16 лет. Вам не стыдно? Нет?" - возмущалась мать парня.

Она отметила, что подростки просто решили "попонтоваться", а на самом деле не убивали, а просто нашли мертвое животное. Женщина призвала не сравнивать взрослых людей с 16-летним парнем.

Активисты возле дома решили собрать подписи и прямо на месте написать заявление о преступлении.

Видео: Диалог с мамой "живодера" (youtube.com/Kyiv Operativ)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

"Пока есть люди, для которых важна жизнь любого живого существа, а не "это же просто кот, лучше бы о людях заботились и дитачек кормили", у нашего долбанного мира с его войнами, убийствами и педофилами, есть надежда", - отметила Светлана Мысляковская.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева появился малолетний живодер, который убивает животных ради фотографий в интернете.

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Теги: животные
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