У Києві активісти прийшли на пікет під посольство РФ через вбивство Бабченко (фоторепортаж)

Люди обклеїли плакатами паркан посольства

29 травня в Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченко. Його застрелили у під'їзді будинку, в якому він жив. У журналіста випустили три кулі. 30 травня кілька активістів прийшли під посольство Росії в столиці, щоб привернути увагу до резонансного вбивства опозиційного російського журналіста.

Люди обклеїли плакатами з зображенням Аркадія паркан, що оточує будинок. Також активісти принесли квіти.

Фото: До паркану прикріпили роздруковані портрети журналіста (РБК-Україна)

Нагадаємо, що Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з катастрофою літака Ту-154 над Чорним морем. Деякий час він жив у Празі, потім перебрався в Київ. Працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR.

Фото: Пікет під стінами російського посольства в Києві (РБК-Україна)

Читайте також,вбивство Аркадія Бабченко: як жив і чому виїхав з Росії опозиційний журналіст.

до Речі, Сотник розповів, хто вбив Аркадія Бабченко.

Коротко про головне за 29 травня