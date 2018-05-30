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В Киеве активисты пришли на пикет под посольство РФ из-за убийства Бабченко (фоторепортаж)

STYLERLIFE        30.05.2018 - 11:13
Фото: Акция перед посольством РФ (РБК-Украина)
Фото: Акция перед посольством РФ (РБК-Украина)

Люди обклеили плакатами забор посольства

29 мая в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде дома, в котором он жил. В журналиста выпустили три пули. 30 мая несколько активистов пришли под посольство России в столице, чтобы привлечь внимание к резонансному убийству оппозиционного российского журналиста.

Люди обклеили плакатами с изображением Аркадия забор, окружающий здание. Также активисты принесли цветы.

Фото: К забору прикрепили распечатанные портреты журналиста (РБК-Украина)

Напомним, что Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Угрозы начали поступать после того, как он отказался выражать соболезнование в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем. Некоторое время он жил в Праге, потом перебрался в Киев. Работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.

 

Фото: Пикет под стенами российского посольства в Киеве (РБК-Украина)

Читайте также,убийство Аркадия Бабченко: как жил и почему уехал из России оппозиционный журналист.

Кстати, Сотник рассказал, кто убил Аркадия Бабченко.

Коротко о главном за 29 мая

"Пока там сидит живой Путин, от Украины не отстанут": что Аркадий Бабченко говорил о Кремле, России и войне "Тот редкий случай, когда все сразу понятно": Невзоров высказался об убийстве Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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