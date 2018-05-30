В Киеве активисты пришли на пикет под посольство РФ из-за убийства Бабченко (фоторепортаж)

Люди обклеили плакатами забор посольства

29 мая в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его застрелили в подъезде дома, в котором он жил. В журналиста выпустили три пули. 30 мая несколько активистов пришли под посольство России в столице, чтобы привлечь внимание к резонансному убийству оппозиционного российского журналиста.

Люди обклеили плакатами с изображением Аркадия забор, окружающий здание. Также активисты принесли цветы.

Фото: К забору прикрепили распечатанные портреты журналиста (РБК-Украина)

Напомним, что Бабченко около года назад покинул Россию из соображений безопасности. Угрозы начали поступать после того, как он отказался выражать соболезнование в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем. Некоторое время он жил в Праге, потом перебрался в Киев. Работал ведущим на крымско-татарском телеканале ATR.

Фото: Пикет под стенами российского посольства в Киеве (РБК-Украина)

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Кстати, Сотник рассказал, кто убил Аркадия Бабченко.

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