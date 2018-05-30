"Одним хотелось его обнять, другим - пристрелить": Сотник рассказал, кто убил Аркадия Бабченко

"Его жесткие тексты, всегда бившие под дых путинским оркам, не оставляли равнодушными"

Известный российский журналист Александр Сотник высказался по поводу смерти коллеги Аркадия Бабченко, которого 29 мая убили в Киеве. По мнению Сотника, заказчиком можно считать Россию. Своим мнением он поделился на своей Facebook-странице.

"Аркаша был единственным российским коллегой, которого я воспринимал как серьезного журналиста, за которым следил, как за маячком. Он был не просто моим единомышленником, а тем, с кем хотелось "пасоваться, аукаться через степь". Его жесткие тексты, всегда бившие под дых путинским оркам, не оставляли равнодушными. Одним хотелось его обнять, другим - пристрелить. И последние, дышащие ненавистью ко всему живому и пульсирующему, подстерегли.

Ни на минуту не сомневаюсь в том, что Бабченко был убит по заказу из Москвы в рамках расширяющейся спецоперации "Это не мы, но так будет с каждым предателем", - написал Сотник.

"Теперь, после его убийства, я чувствую себя опустошенным, оставшимся в полном профессиональном одиночестве. Пасовать больше некому, маячок погасили, и двигаться придется одному. Идти, осознавая постоянно повышающийся уровень опасности - тем более что за несколько часов до этого трагического события я получил по почте очередное сообщение "доброжелателя", зловещий смысл которого смог оценить только после сообщения об убийстве Аркаши. Все, что рвется наружу в связи с этим подлым убийством, выплесну сегодня в 20:00 Мск. на экстренном стриме", - сообщил журналист.

Скриншот (facebook.com/sasha.sotnik)

Как ранее сообщалось, друг Бабченко обвинил себя в его смерти.

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