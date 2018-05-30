"Одним хотілося його обійняти, іншим - пристрелити": Сотник розповів, хто вбив Аркадія Бабченко

"Його жорсткі тексти, завжди били під дих путінським оркам, не залишали байдужими"

Відомий російський журналіст Олександр Сотник висловився з приводу смерті колеги Аркадія Бабченко, якого 29 травня вбили в Києві. На думку Сотника, замовником можна вважати Росію. Своєю думкою він поділився на своїй Facebook-сторінці.

"Аркаша був єдиним російським колегою, якого я сприймав як серйозного журналіста, за яким стежив, як за маячком. Він був не просто моїм однодумцем, а тим, з ким хотілося "перепасовуватися, аукатися через степ". Його жорсткі тексти, завжди били під дих путінським оркам, не залишали байдужими. Одним хотілося його обійняти, іншим - пристрелити. І останні, дихають ненавистю до всього живого і пульсує, підстерегли. Ні на хвилину не сумніваюся в тому, що Бабченко був убитий на замовлення з Москви в рамках розширюється спецоперації "Це не ми, але так буде з кожним зрадником", - написав Сотник.

"Тепер, після його вбивства, я відчуваю себе спустошеним, залишилися в повному професійному самоті. Пасувати більше нікому, маячок погасили, і рухатися доведеться одному. Йти, усвідомлюючи постійно зростаючий рівень небезпеки - тим більше, що за кілька годин до цього трагічного я отримав поштою чергове повідомлення "доброзичливця", зловісний сенс якого зміг оцінити тільки після повідомлення про вбивство Аркаши. Все, що рветься назовні у зв'язку з цим підлим вбивством, выплесну сьогодні в 20:00 Мск. на екстреному стриме", - повідомив журналіст.

Скріншот (facebook.com/sasha.sotnik)

Як раніше повідомлялося, один Бабченко звинуватив себе в його смерті.

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