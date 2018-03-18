Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж

Учасники виступали проти виборів президента РФ на території України
У неділю, 18 березня, в Києві під посольством Російської Федерації відбулася масштабна акція протесту проти виборів російського президента.
Так, представники "Національного корпусу" встановили під посольством РФ "золотий" пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну з надписом "х**ло".
Фото: РБК-Україна
З біотуалету активісти зробили кабінку для голосування.
Фото: РБК-Україна
В цей день загони Нацполіції і Нацгвардії України обмежили доступ до дипломатичних представництв Росії, на території яких розташовані виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ. Проголосувати можна було тільки при наявності дипломатичного паспорта.
Фото: РБК-Україна
У центрі Києва також зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять в анексованому Криму.
Активісти принесли на мітинг плакати з надписами "Путін = Гітлер", "Рашка, залиш собі свої вибори, поверни Крим нам" і "Крим - це Україна".
Також учасники акції принесли з собою опудало в костюмі, на голові якого приклеїли фотографію особи президента РФ Володимира Путіна. Під гасло "Путін, геть з Криму!" це опудало спалили.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, у Києві машини російських дипломатів "прикрасили" українськими символами.