Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж

Учасники виступали проти виборів президента РФ на території України

У неділю, 18 березня, в Києві під посольством Російської Федерації відбулася масштабна акція протесту проти виборів російського президента.

Так, представники "Національного корпусу" встановили під посольством РФ "золотий" пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну з надписом "х**ло".

Фото: РБК-Україна

З біотуалету активісти зробили кабінку для голосування.

Фото: РБК-Україна

В цей день загони Нацполіції і Нацгвардії України обмежили доступ до дипломатичних представництв Росії, на території яких розташовані виборчі дільниці для голосування на виборах президента РФ. Проголосувати можна було тільки при наявності дипломатичного паспорта.

Фото: РБК-Україна

У центрі Києва також зібралися учасники акції проти російських "виборів" президента, які проходять в анексованому Криму.

Активісти принесли на мітинг плакати з надписами "Путін = Гітлер", "Рашка, залиш собі свої вибори, поверни Крим нам" і "Крим - це Україна".

Також учасники акції принесли з собою опудало в костюмі, на голові якого приклеїли фотографію особи президента РФ Володимира Путіна. Під гасло "Путін, геть з Криму!" це опудало спалили.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, у Києві машини російських дипломатів "прикрасили" українськими символами.