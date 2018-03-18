Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж

Участники выступали против выборов президента РФ на территории Украины

В воскресенье, 18 марта, в Киеве под посольством Российской Федерации состоялась масштабная акция протеста против выборов российского президента.

Так, представители "Национального корпуса" установили под посольством РФ "золотой" памятник президенту России Владимиру Путину с надписью "х**ло".

Фото: РБК-Украина

Из биотуалета активисты сделали кабинку для голосования.

Фото: РБК-Украина

В этот день отряды Нацполиции и Нацгвардии Украины ограничили доступ к дипломатическим представительствам России, на территории которых расположены избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Проголосовать можно было только при наличии дипломатического паспорта.

Фото: РБК-Украина

В центре Киева также собрались участники акции против российских "выборов" президента, которые проходят в аннексированном Крыму.

Активисты принесли на митинг плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Рашка, оставь свои выборы себе, верни Крым нам" и "Крым - это Украина".

Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина. Под лозунг "Путин, вон из Крыма!" это чучело сожгли.

Фото: РБК-Украина

Напомним, в Киеве машины российских дипломатов "украсили" украинскими символами.