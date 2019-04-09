У Києві через бійку в метро затримали поїзда: подробиці інциденту (відео)

У метро в центрі столиці побилися пасажири
У Києві в метро сталася бійка між пасажирами на платформі станції "Майдан Незалежності". За словами очевидців, інцидент навіть призвів до затримки руху поїздів. В мережі опублікували відео конфлікту в столичній підземці.
Як видно на ролику, двоє молодих людей нападають на хлопця в шортах і сорочці, який намагається сховатися від них у вагоні поїзда, що прибуває на платформу.
Переслідувачі наздогнали його і продовжили бійку біля дверей вагона поїзда. У цей момент до салону саме заходили інші пасажири.
У Києві в метро сталася бійка (фото: скріншот відео)
Хлопець відбивається від нападників, які в певний момент запнулися в потоці інших пасажирів і впали один на одного.
Перед тим, як сховатися у вагоні поїзда, молода людина починає наносити удари ногою по голові та обличчю своїм переслідувачам.
Відео: instagram.com/magnolia.tv
У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що ніхто з очевидців не спробував зупинити бійку, люди вважали за краще не втручатися в конфлікт:
Нагадаємо, що в Києві повністю відмовляться від жетонів у метро вже з 31 жовтня 2019 року. Після діятимуть виключно електронні способи оплати проїзду - пасажири зможуть використовувати єдиний електронний квиток, проїзні або одноразові QR-коди.
Раніше ми писали про те, що в Києві 8 березня на проспекті Правди, 66 у супермаркеті сталася масова бійка. П'ять чоловіків у стані алкогольного сп'яніння побили п'яного охоронця і його двох друзів.
Також повідомлялося, що в березні у харківському метро побили найвідомішу жебрака.