У Києві через бійку в метро затримали поїзда: подробиці інциденту (відео)

У Києві в метро сталася бійка між пасажирами на платформі станції "Майдан Незалежності". За словами очевидців, інцидент навіть призвів до затримки руху поїздів. В мережі опублікували відео конфлікту в столичній підземці.

Як видно на ролику, двоє молодих людей нападають на хлопця в шортах і сорочці, який намагається сховатися від них у вагоні поїзда, що прибуває на платформу.

Переслідувачі наздогнали його і продовжили бійку біля дверей вагона поїзда. У цей момент до салону саме заходили інші пасажири.

У Києві в метро сталася бійка (фото: скріншот відео)

Хлопець відбивається від нападників, які в певний момент запнулися в потоці інших пасажирів і впали один на одного.

Перед тим, як сховатися у вагоні поїзда, молода людина починає наносити удари ногою по голові та обличчю своїм переслідувачам.

Відео: instagram.com/magnolia.tv

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають, що ніхто з очевидців не спробував зупинити бійку, люди вважали за краще не втручатися в конфлікт:

Як гарно всі проходять повз. Кожен сам за себе. Я баба і то б спробувала щось зробити в даній ситуації;

Допомогти хлопцеві ніяк? Сором;

Хлопець молодець. Овочі бухі, на раз-два падають;

І стадо стоїть і спостерігає;

Всіх любителей помахати руками потрібно вивозити в поле і нехай там переб'ють один одного! А в громадських місцях ідіотам не місце...

Нагадаємо, що в Києві повністю відмовляться від жетонів у метро вже з 31 жовтня 2019 року. Після діятимуть виключно електронні способи оплати проїзду - пасажири зможуть використовувати єдиний електронний квиток, проїзні або одноразові QR-коди.

Раніше ми писали про те, що в Києві 8 березня на проспекті Правди, 66 у супермаркеті сталася масова бійка. П'ять чоловіків у стані алкогольного сп'яніння побили п'яного охоронця і його двох друзів.

Також повідомлялося, що в березні у харківському метро побили найвідомішу жебрака.