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Інтерв'ю

У Києві В ДТП постраждала відома модель та діджей

STYLERLIFE        13.06.2018 - 14:55
Ілюстративне фото (facebook.com/Kyivpastrans)
Ілюстративне фото (facebook.com/Kyivpastrans)

Дівчину госпіталізували

У Києві в ДТП постраждала відома модель та діджей Evka Rox. Про це повідомляє "Інформатор".

Відомо, що автомобіль Evka Rox перекинувся через іншого учасника дорожнього руху. ДТП сталася в ніч на 12 червня, по вулиці Антоновича, 43.

За словами поліцейських, автомобіль марки Smart рухався по четвертому ряду у бік ТЦ Ocean Plaza. Інший автомобіль, марки Chevrolet, різко повернув праворуч перед перехрестям з вулицею Лабораторною, чим створив аварійну ситуацію, так як підрізав Smart.

Фото: Діджей і модель Evka Rox (instagram.com/evkarox)

Пізніше Evka Rox повідомила, що водій Chevrolet різко повернув не з другого, а з третього ряду. В результаті таких дій, дівчина була змушена різко загальмувати, що призвело до того, що її автомобіль перекинувся. Smart в перевернутому стані пролетів через всі смуги до протилежної обочини.

Медики, які прибули на місце події, діагностували у Evka Rox травму руки. Її ушпиталили та в лікарні наклали шви на лікоть.

Як повідомила потерпіла, у момент аварії вона поверталася додому. За її словами, водій автомобіля Chevrolet був у неадекватному стані і втік з місця ДТП до приїзду поліції.

Крім того, дівчина повідомила, що відразу після аварії до неї підбігли люди, які допомогли перевернути автомобіль і викликали відповідні служби.

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Теги: Київ, ДТП, диджей
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