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В Киеве в ДТП пострадала известная модель и диджей

STYLERLIFE        13.06.2018 - 14:55
Иллюстративное фото (facebook.com/Kyivpastrans)
Иллюстративное фото (facebook.com/Kyivpastrans)

Девушку госпитализировали

В Киеве в ДТП пострадала известная модель идиджей Evka Rox. Об этом сообщает "Информатор".

Известно, что автомобиль Evka Rox перевернулся из-за другого участника дорожного движения. ДТП произошло в ночь на 12 июня по улице Антоновича, 43.

По словам полицейских, автомобиль марки Smart двигался по четвертому ряду в сторону ТЦ Ocean Plaza. Другой автомобиль, марки Chevrolet, резко повернул вправо перед перекрестком с улицей Лабораторной, чем создал аварийную ситуацию, так как подрезал Smart.

Фото: Диджей и модель Evka Rox (instagram.com/evkarox)

Позже Evka Rox сообщила, что водитель Chevrolet резко повернул не со второго, а с третьего ряда. В результате таких действий, девушка была вынуждена резко затормозить, что привело к тому, что ее автомобиль перевернулся. Smart в перевернутом состоянии пролетел через все полосы к противоположной обочине.

Медики, которые прибыли на место происшествия, диагностировали у Evka Rox травму руки. Ее госпитализировали и в больнице наложили швы на локоть.

Как сообщила пострадавшая, в момент аварии она возвращалась домой. По ее словам, водитель автомобиля Chevrolet был в неадекватном состоянии и скрылся с места ДТП до приезда полиции.

Кроме того, девушка сообщила, что сразу после аварии к ней подбежали люди, которые помогли перевернуть автомобиль и вызвали соответствующие службы.

Напомним, в Киеве на Набережной пешеход-нарушитель остался без головы.

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Теги: Киев, ДТП, диджей
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