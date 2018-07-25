У Києві Hammer збив дівчинку: що відомо про родину загиблої

Фото: на місці ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.іа)

Загибла дівчинка приїхала в гості до родичів

Дівчинка, яку на смерть збив водій на Hammer була не киянкою, вона приїхала в столицю в гості до родичів. Про це повідомляють "Факти" з посиланням на власні джерела.

Загибла вночі на бульварі Лесі Українки в Києві під колесами автомобіля Hammer, виявилася мешканкою Москви, яка приїхала в Київ з мамою і братом в гості до родичів.

Під час трагічної події, брат і мама дівчинки перебували поруч з нею. Вони не постраждали в результаті аварії. Відомо, що загиблій було 10 років.

Нагадаємо, трагедія сталася пізно ввечері 24 липня в Києві, на бульварі Лесі Українки. Дівчинка з родичами переходила дорогу по пішохідному переходу на зелене світло світлофора.

Автомобіль Hammer скоїв наїзд на дівчинку і зупинився не відразу, а протягнув її тіло, за словами очевидців, ще близько 50 метрів. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події ще до приїзду бригади швидкої допомоги.

Водій, який скоїв наїзд, спробував сховатися з місця злочину, але його зупинили свідки події, перегородивши йому виїзд іншим автомобілем.

Після – його передали в руки патрульних поліцейських. Йому оголошено підозру і взяті проби на алкоголь. На даний момент водій перебуває в ізоляторі.

Відомо, що водієм Hammer виявився бізнесмен 1995 року народження, колишній боксер.

Нагадаємо, в мережі опублікували відео затримання водія.

Відео: РБК-Україна