В Киеве Hammer сбил девочку: что известно о семье погибшей

Фото: на месте ДТП в Киеве (kyiv.npu.gov.uа)

Погибшая девочка приехала в гости к родственникам

Девочка, которую насмерть сбил водитель на Hammer была не киевлянкой, она приехала в столицу в гости к родственникам. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на собственные источники.

Погибшая ночью на бульваре Леси Украинки в Киеве под колесами автомобиля Hammer, оказалась жительницей Москвы, которая приехала в Киев с мамой и братом в гости к родственникам.

Во время трагического происшествия, брат и мама девочки находились рядом с ней. Они не пострадали в результате аварии. Известно, что погибшей было 10 лет.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 24 июля в Киеве, на бульваре Леси Украинки. Девочка с родственниками переходила дорогу по пешеходному переходу, на зеленый свет светофора.

Автомобиль Hammer совершил наезд на девочку и остановился не сразу, а протащил ее тело, по словам очевидцев, еще около 50 метров. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи.

Водитель, который совершил наезд, попытался скрыться с места преступления, но его остановили свидетели происшествия, перегородив ему выезд другим автомобилем.

После – его передали в руки патрульных полицейских. Ему объявлено подозрение и взяты пробы на алкоголь. На данный момент водитель находится в изоляторе.

Известно, что водителем Hammer оказался бизнесмен 1995 года рождения, бывший боксер.

Напомним, в сети опубликовали видео задержания водителя.

Видео: РБК-Украина