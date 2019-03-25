У Києві хулігани накинулися на підлітка і позбавили його найдорожчого

Фото: twitter.com mir24.tv

Через хуліганства в Києві постраждав 14-річний підліток

Хуліганство в Києві трапляється кожен день, але бувають дуже важкі випадки, коли втрачаєш чогось дуже цінного для себе. Так 14-річному школяреві хлопці у віці 16-20 років розбили його улюблену гітару. Про це повідомляє мати постраждалого Оля Білоус на своїй сторінці в Facebook.

О восьмій вечора хлопець повертався з поїздки з Чернігова, де брав участь у творчій зустрічі-концерті разом з музичною школою, в якій навчається.

"За активну участь у концерті він отримав кубок. За плечима був улюблений інструмент, який він обожнює, до якого поспішає, тільки з'являється вільна хвилина", - написала мама хлопця.

Він стояв на зупинці метро "Нивки" і чекав свою маршрутку і потрапив в поле зору компанії з двох хлопців і дівчат. Хлопці вирішили, що найкращий спосіб показати свою силу і "засвітитися" перед дівчатами - це побити ногами гітару незнайомій дитині.

"Все супроводжувалося сміхом і відгуками задоволення їх супутниць. Тривало недовго, але, як наслідок, гітара, інструмент, який він обожнював, розбита, емоції від поїздки втрачені, дитина переляканий і всю ніч метався в кошмарах", - зазначила жінка.

Фото: facebook.com/olya.bilovus

За її словами, сам хлопець не постраждав, але боляче, тому що придбати нову гітару у сім'ї зараз немає можливості.

Пізніше в коментарях жінка написала, що завдяки Facebook знайшлися люди, які допомогли з гітарою.

"Спасибі всім і від сина, спасибі за те, що повернули йому мрію, спасибі за те, що показали, що є люди, які підтримають, і є люди, яких треба підтримати. Спасибі що показали йому, що потрібно бути чуйним до інших!" – написала мама підлітка-музиканта.

Користувачі мережі також прокоментували цей неприємний інцидент.

"Мда. Сумно. Гопники тупорилі, не понять, не моралі. І телиці їх тупорилі";

"Моральні виродки! Хлопчикові - успіхів у творчості!";

"Це наша майбутня молодь, або обкурена або обколоті і яку треба дуже жорстко ставить на місце, наприклад, знайти і опустити на очах у їх "красунь";

"У мене не вистачає слів. Це було не пізніше 20:30. Чому ніхто не заступився за дитину? На зупинці були люди, в тому числі дорослі чоловіки! Не вкладається в голові! Шановні батьки! Щиро співчуваю вам! У вас талановитий чудовий син, я бажаю вам знайти в собі сили не залишати через цей прикрий випадок заняття музикою!".

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