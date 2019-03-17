ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хорошо училась: под Херсоном двоечники жестоко избили одноклассницу

STYLERЖизнь    17.03.2019 - 10:05
Хорошо училась: под Херсоном двоечники жестоко избили одноклассницу
Фото: pixabay.com

Десятилетние школьники избили девочку, чтобы та "не была слишком умной"

Буллинг в Украине в последнее время - одна из самых острых и обсуждаемых тем. С издевательствами сверстников на днях столкнулась ученица Новоалексеевской школы Генического района Херсонской области.

Как пишет издание "Херсонці", двое десятилетних школьников на одном из уроков получили неудовлетворительные оценки, в то время как учительница оценила знания их ровесницы на отлично. "Двоечникам" это не понравилось и после занятий они жестоко избили девочку - отличница была доставлена в больницу с ушибами грудной клетки и спины.

По словам главы Генического отдела Нацполиции Сергея Балуты, малолетние хулиганы будут давать показания. При этом, их действия не будут квалифицированы, как буллинг, ведь они не словесно затравили ровесницу, а нанесли ей телесные повреждения. Скорее всего на родителей малолеток правоохранители составят административный протокол о ненадлежащем воспитании детей.

"Уплатив немалый штраф, мамы с папами, возможно, растолкуют своим чадам, что надо не одноклассников за хорошие оценки бить, а самим их зарабатывать трудом и старанием", - пишет издание.

Напомним, что травля в одесской школе довела девочку до комы.

Ранее сообщалось о том, что во Львове дети массово уходят из лицея из-за одного ученика.

В Киеве жестоко избили школьницу: появилось интересное мнение В Бразилии подростки застрелили в школе пятерых детей
Новости Украины буллингшкола
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь