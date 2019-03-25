В Киеве хулиганы набросились на подростка и лишили его самого ценного

Фото: twitter.com mir24.tv

Из-за хулиганства в Киеве пострадал 14-летний подросток

Хулиганство в Киеве случается каждый день, но бывают очень тяжелые случаи, когда лишаешься чего-то очень ценного для себя. Так 14-летнему школьнику парни в возрасте 16-20 лет разбили его любимую гитару. Об этом сообщает мать пострадавшего Оля Белоус на своей странице в Facebook.

В восемь вечера парень возвращался из поездки с Чернигова, где принимал участие в творческой встрече-концерте вместе с музыкальной школой, в которой учится.

"За активное участие в концерте он получил кубок. За плечами был любимый инструмент, который он обожает, к которому спешит, только появляется свободная минута", - написала мама парня.

Он стоял на остановке метро "Нивки" и ждал свою маршрутку и попал в поле зрения компании из двух парней и девушек. Ребята решили, что лучший способ показать свою силу и "зарисоваться" перед девчонками - это побить ногами гитару незнакомому ребенку.

"Все сопровождалось смехом и отзывами удовлетворения их спутниц. Продолжалось недолго, но, как следствие, гитара, инструмент, который он обожал, разбита, эмоции от поездки потеряны, ребенок испуган и всю ночь метался в кошмарах", - отметила женщина.

Фото: facebook.com/olya.bilovus

По ее словам, сам парень не пострадал, но больно, потому что приобрести новую гитару у семьи сейчас нет возможности.

Позже в комментариях женщина написала, что благодаря Facebook нашлись люди, которые помогли с гитарой.

"Спасибо всем и от сына, спасибо за то, что вернули ему мечту, спасибо за то, что показали, что есть люди, которые поддержат, и есть люди, которых надо поддержать. Спасибо что показали ему, что нужно быть чутким к другим!" – написала мама подростка-музыканта.

Пользователи сети также прокомментировали этот неприятный инцидент.

"Мда. Печально. Гопники тупорылые, не понятий, не морали. И телки их тупорылые";

"Моральные уроды! Мальчику - успехов в творчестве!";

"Это наша будущая молодежь, или обкуренная или обколотые и которую надо очень жестко ставит на место, например, найти и опустить на глазах у их "красавиц";

"У меня не хватает слов. Это было не самое позднее время 20:30. Почему никто не вступился за ребенка? На остановке были люди, в том числе взрослые мужчины! Не укладывается в голове! Уважаемые родители! Искренне сочувствую вам! У вас талантливый замечательный сын, я желаю вам найти в себе силы не оставлять из-за этого досадного случая занятия музыкой!".

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