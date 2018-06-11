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У Києві на ганку будинку виявили труп молодого чоловіка

STYLERLIFE        11.06.2018 - 18:32
Фото: kievcity.gov.ua
Фото: kievcity.gov.ua

Повідомляється, що причиною смерті могло стати передозування наркотичними речовинами

У Києві на ганку будинку виявили труп молодого чоловіка. Про це передає dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Трагічний інцидент стався в Голосіївському районі столиці по вул. Кустанайська, 7.

Фото: Місце інциденту (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як розповіли в паблику, у дворі житлового будинку на сходах хостелу знайдено бездиханне тіло чоловіка. Попередньо, причиною смерті могло стати передозування наркотичними речовинами.

Фото: Місце інциденту (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На місці працює патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

Фото: Місце інциденту (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В соцмережі засумнівалися в інформації, що загиблий – наркоман і смерть настала від передозування.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Також юзери припустили, що хлопець все ж помер в хостелі, але тіло витягли на вулицю, щоб уникнути зайвих проблем.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Теги: погибший, Київ, смерть, наркопритон, наркотики
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