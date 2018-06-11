Сообщается, что причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами
В Киеве на крыльце дома обнаружили труп молодого мужчины. Об этом передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Трагический инцидент произошел в Голосеевском районе столицы по ул. Кустанайская, 7.
Фото: Место инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Как рассказали в паблике, во дворе жилого дома на ступеньках хостела найдено бездыханное тело мужчины. Предварительно, причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами.
Фото: Место инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)
На месте работает патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.
Фото: Место инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Пользователи соцсети усомнились в информации, что погибший – наркоман и смерть наступила от передозировки.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Также юзеры предположили, что парень все же умер в хостеле, но тело вытащили на улицу, чтобы избежать лишних проблем.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Ранее сообщалось, что в городе Ирпень под Киевом пес неожиданно набросился на хозяйку и сильно покусал. Собака отгрызла женщине кисти рук, которая в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.
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