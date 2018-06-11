Сообщается, что причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами

В Киеве на крыльце дома обнаружили труп молодого мужчины. Об этом передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Трагический инцидент произошел в Голосеевском районе столицы по ул. Кустанайская, 7.

Фото: Место инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как рассказали в паблике, во дворе жилого дома на ступеньках хостела найдено бездыханное тело мужчины. Предварительно, причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами.

Фото: Место инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На месте работает патрульная полиция, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

Фото: Место инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи соцсети усомнились в информации, что погибший – наркоман и смерть наступила от передозировки.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также юзеры предположили, что парень все же умер в хостеле, но тело вытащили на улицу, чтобы избежать лишних проблем.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в городе Ирпень под Киевом пес неожиданно набросился на хозяйку и сильно покусал. Собака отгрызла женщине кисти рук, которая в тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

Гей-прайд в Тель-Авиве: праздник свободы