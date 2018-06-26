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У Києві з даху зняли двох невдалих самогубців

STYLERLIFE        26.06.2018 - 14:05
Ілюстративне фото (pikaby)
Ілюстративне фото (pikaby)

Підлітки вирішили стрибнути з даху через кохання

У Києві з даху зняли двох самогубців - невдах. Про це повідомляють у співтоваристві dtp.kiev.ua у Facebook.

У понеділок, 25 червня, у Києві зняли двох 15-річних підлітків з даху. Пара збиралася покінчити з життям через нерозділене кохання.

Мешканці району Троєщина, на вулиці В. Маяковського, 15а, помітили двох підлітків на даху і викликали екстрені служби. Після довгих переговорів, дітей змогли відмовити від страшного вчинку. Після того, як їх вивели з території даху – їх передали у руки медиків.

 

Скріншот фото(facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Знатний кіпіш на весь район: малоліток зняли з даху. Обидва у швидкій. Причина - нерозділене кохання. Дівчину звуть Ліза, кажуть, були проблеми з психікою. Дякуємо екстреним службам за миттєву реакцію!" – йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі соціальних мереж вважають, що дітей штовхнула на такий вчинок неувага з боку дорослих.

"Одна з причин подібної поведінки підлітків те, що їх проблеми дорослі не вважають вартими уваги, адже це просто діти, які там можуть бути проблеми", "Може я і помиляюся, але мені здається, що дітям елементарно не вистачає уваги... от вони його до себе і приваблюють", - коментують користувачі.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Теги: крыша, подростки, самоубийство
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