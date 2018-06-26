В Киеве с крыши сняли двух несостоявшихся самоубийц

Подростки решили прыгнуть с крыши из-за любви

В Киеве с крыши сняли двух самоубийц - неудачников. Об этом сообщают в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

В понедельник, 25 июня, в Киеве сняли двух 15-летних подростков с крыши. Пара собиралась покончить жизнью из-за неразделенной любви.

Жители района Троещина, по улице В. Маяковского, 15а, заметили двух подростков на крыше и вызвали экстренные службы. После долгих переговоров, детей смогли отговорить от страшного поступка. После того, как их вывели с территории крыши – их передали в руки медиков.

Скриншот фото(facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Знатный кипиш на весь район: малолеток сняли с крыши. Оба в скорой. Причина - неразделенная любовь. Девушку зовут Лиза, говорят были проблемы с психикой. Благодарим экстренные службы за моментальную реакцию!" – говорится в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи социальных сетей считают, что детей толкнуло на такой поступок невнимание со стороны взрослых.

"Одна из причин подобного поведения подростков то, что их проблемы взрослые считают не достойными внимания, ведь это просто дети, какие там могут проблемы", "Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что детям элементарно не хватает внимания... вот они его к себе и привлекают", - комментируют пользователи.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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