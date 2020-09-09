У Києві маршрутники влаштували епічну бійку: вирішували, хто першим поїде

У Києві очевидці зняли на відео бійку двох водіїв маршруток, які намагалися таким чином вирішити, хто першим поїде по маршруту. Інцидент стався на кінцевій зупинці маршрутки №211.

На відео, яке опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook, видно як двоє чоловіків з'ясовували стосунки. При цьому один з водіїв був більш агресивним.

Він намагався "загнати" другого водія в маршрутку, і бив опонента головою об неї. Пізніше в бійку втрутилися небайдужі жителі міста, які спробували розняти маршрутників.

Користувачі мережі зазначили, що водії маршруток просто дикуни.

Дуже рідко бачив серед водіїв маршруток нормальних людей;

Вони спеціально в шортах їздять, щоб все це було схоже на боксерський поєдинок?

Це Європа;

Дикуни.

Нагадаємо, у Луцьку маршрутчика витягли з салону і побили посеред дороги. За однією з версій бійка сталася через борги водія маршрутки. Цікаво, що водій від госпіталізації відмовився, і навіть не захотів писати заяву про напад.

Раніше в Києві маршрутник затиснув дверима пенсіонерку, протягнув по асфальту і переїхав ногу. Сам водій нічого цього не помітив, і зупинив маршрутку тільки після того, як інші пасажири і люди на зупинці почали кричати.