У Києві чоловік підпалив себе і влаштував пожежу (фото, відео)

Фото пожежі (dsns.gov.ua)

15 липня на вулиці Кибальчича сталася пожежа, є постраждалі

У неділю, 15 липня, в Києві у Дніпровському районі по вулиці Кибальчича, 11 б сталася пожежа. Про це повідомляє видання Інформатор.

Чоловік облив себе бензином і підпалив. Як йдеться у виданні, за попередньою інформацією, стався конфлікт, із-за чого чоловік і зробив такий вчинок. Почалася пожежа. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Горіла дерев'яна надбудова на будівлі Укрпошти, вона повністю згоріла.

Фото: пожежа в Києві (kiev.informator.ua/Роман Барабаш)

Чоловік, який підпалив себе, і ще двоє людей були терміново госпіталізовані в лікарню.

Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Причина вчинку ще встановлюється.

Відео: пожежа в Києві (youtube.com/informator.ua)

Нагадаємо, в Чернігівському СІЗО ув'язнений перерізав собі вени на шиї. Він був засуджений за вбивство на 14 років позбавлення волі. Напередодні самогубства дружина ув'язненого повідомила, що розпочинає процедуру розлучення.

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